政院拍板台西電漁共生方案　經部：土地型態回歸地主需求

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經濟部說明，雲林離島工業區台西區土地面積約1163公頃，自1995年即由經濟部同意雲林縣政府自行開發，歷經多年招商均未能如期開發，現況大多維持漁業養殖使用，直到近年能源轉型政策的催化之下，台西鄉藉著得天獨厚的日照條件，以複合式利用型態協助太陽光電達成2025年20GW目標。
今年8月行政院長蘇貞昌視察台西時表示，此次推動的台西綠能園區方案，建立「新電漁共生模式」，引進光電產業，也尊重漁民選擇，讓繼續從事養殖工作的漁民除了能維持漁保資格外，還能有額外的地租收入，且為地方創造更多就業機會，同時也加速國家綠能產業發展。
經濟部指出，此方案上路之後，台西區未來發展將獲得解套，區內土地使用型態，將回歸依地主發展需求，地主可選擇繼續「維持養殖使用」、「漁業為主光電加值」，「產電為主漁業為輔的電漁共生」、「單純作發電使用」等4種模式。
經濟部解釋，在上述4種土地使用模式之下，既有漁民可以繼續從事養殖，原有權利義務不會受到影響，而光電業者可依實際設置需求，自行整合土地後，依循電業法籌設相關程序，申請電業籌設許可。
此外，考量土地整合不易，為確保地主權益並加速案場開發，針對光電案場設置，經濟部強調，將尊重地主和業者發展意願，希望在轉型電業發展的同時，也能夠保留原本在地文化、兼顧漁民權益。
為避免後續光電業者個別整合造成土地失序發展，後續將由經濟部與縣府組成工作小組共同研商，以協助地方推動太陽光電發展各項工作。
經濟部並指出，此方案核定實施後，未來光電業者可自行與私有地主協商發展電業，透過漁電共存的方式，促進土地運用，進而串連綠電、養殖、生態及觀光等在地機能，期望方案推動後，能為台西鄉光景帶來新的面貌，創造地主、業者及政府三方共贏的榮景。