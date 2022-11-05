越南千禧世代女性創業家　執掌餐飲集團獲米其林肯定

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朱悅嫻的母親是越南知名女性富豪張美蘭（Trương Mỹ Lan），是萬盛發集團（VTP Group）創辦人和董事長，商業版圖遍及房地產、餐飲和商行，甚至擁有越南最豪華的五星級飯店，連國際重大會議都經常選擇在她的飯店辦理。然而，在今年10月初卻意外被越南政府逮補，並牽連進一系列疑點重重的命案中。隨著當地新聞不斷擴大，越南西貢商業銀行（SCB）掀擠兌潮，讓越南股市和房地產業一度大受打擊。雖然世人皆知張美蘭極其富有，但她的個人生活鮮少出現在社群平台或報章雜誌，因而被評為「神秘女性富豪」。朱悅嫻的父親則是香港富商朱立基，經常協助母親打理集團事務。
在過去，這對夫婦積極參與越南公益事業，例如在去年捐款200億越南盾進行疫情救災，捐款項目遍及學校、醫院、基礎建設和節慶活動，越南各級政府幾乎都曾頒發獎章給這對富豪夫妻。因此張美蘭涉嫌金融詐騙，且連同3名公司高層一同被逮的消息，格外震驚越南民間。
由於擁有一對富豪爸媽，朱悅嫻可以說是含著金湯匙出生的白富美，在越南出生、香港唸書長大，從名校畢業後接管家族餐飲事業，並開設新店面，有著家族的支持和後天的努力，27歲的朱悅嫻已是獨當一面的執行長，在商界嶄露頭角。
由於從小往來於越南、香港、中國和東南亞，造就朱悅嫻有著獨特的生活體驗，她將這些經驗運用在餐廳上，並建立起屬於自己的餐飲王國。由於越南的餐飲集團發展順利，父母希望她能在香港也建立起商業版圖，因此早在大學時期，朱悅嫻便半工半讀，在香港發展餐飲事業，菜系從越南料理、泰國料理、義大利料理、墨西哥料理、粵菜料理到健康素食應有盡有，簡直是香港的王品集團，可以說是極具規模的餐飲集團。如今灶神集團在2022年米其林指南再度創下佳績，朱悅嫻絕對是幕後的最大功臣。