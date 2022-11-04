美中若開戰　澳洲情報局長：澳方不必然參戰

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澳洲秘情局相當於美國中央情報局（CIA）或英國秘密情報局「軍情六處」（MI6）。
席孟在訪問時被問及若美國與中國為台灣開戰，澳洲自動加入美方陣營的可能性多高。
席孟說：「我不認為有什麼是必然的…我認為這些事都有前因後果，因為說到底，澳洲政府始終都要為國家和國民的利益行事…世界上任何一個國家的領袖都深知，他們行事最終都得按國家利益。」
席孟表示他不知道美中戰爭是否真有可能發生，「有人認為這是注定的，但實際上並不是…各國領袖和世人都有充分能力讓結果不同，可以加強並改變自身所處環境和未來方向」。
席孟說他認為現在比過去任何時候，都更該讓澳洲民眾參與關於情報的討論，因為「大國間發生衝突的可能性，不再難以想像」。
席孟說：「讓像我這樣的人或國安官員向民眾彙報，已比過去任何時候都重要，並提升到政府和廣大群眾可接受的程度、促進討論。」
前國防部長史密斯（Stephen Smith）及前國防軍（ADF）司令修斯頓（Angus Houston）目前正通盤檢討澳洲國防軍，兩人咸認世界「正在進行重大戰略洗牌」，從軍事基地位置到武器支出等各方面，澳洲都要全面檢視。
席孟表示，他們將於明年初對外發布調查結果，另有「高度機密版」專供政府。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111104