高端EUA補件審查通過　國民黨團批：幫忙陳時中選情

▲高端疫苗獲14名專家認可通過疫苗保護效益審核，國民黨團今痛批衛福部搞突襲，骨子裡就是在幫忙陳時中的選情。（資料照片／記者葉政勳攝）
▲高端疫苗獲14名專家認可通過疫苗保護效益審核，國民黨團今痛批衛福部搞突襲，骨子裡就是在幫忙陳時中的選情。（資料照片／記者葉政勳攝）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-04 16:35:30

衛福部食藥署昨召開高端疫苗保護效益評估專家會議，與會專家15人出席，主席不參與投票，結果14人全數同意，認同高端疫苗符合疫苗保護效益通過審核。對此，國民黨立法院黨團今（4）日痛批，衛福部突襲通過高端EUA審查，是在幫忙民進黨台北市長候選人陳時中選情，一系列動作絕非巧合。國民黨團進一步呼籲衛福部，公布14位專家名單及審查過程，向國人交代清楚。

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國民黨立委賴士葆表示，看到食藥署對高端疫苗補件審查過程，跟去年7月份審查EUA的過程，如出一轍，都在月夜風高之際，在外界毫無所悉情況下，悄悄通過，消息一出，舉國譁然。賴士葆指出，上周質詢衛福部長薛瑞元時，他信誓旦旦地說高端EUA補件需要花1個月審查，才言猶在耳，結果不到1周的時間就審查通過。

賴士葆指出，11月2日財委會剛通過臨時提案決議，要求衛福部必須全程公開高端疫苗補件審查過程，衛福部接受了、立法院通過了，現在就看衛福部何時全程公開審查過程。賴士葆強調，現在高端補件EUA通過，回想時任衛福部長陳時中去年7月向高端下500萬劑疫苗訂單，政府付出40多億元，另外500萬劑開口合約，表示後續500萬劑可以繼續進貨，但到11月份為止，高端疫苗還要報廢100多萬劑，人民血汗錢就這樣花掉。

賴士葆質疑，「衛福部突襲式通過高端補件EUA審查，骨子裡就是幫陳時中選情而來」，陳時中將面對周六的市長候選人辯論，包括薛瑞元率衛福部官員，前往陳時中競選總部密會3小時、高端突然將封存30年、保密5年的疫苗價格公開等，他質疑這一連串的動作絕非巧合，精心設計下一切都是為陳時中選情而為。

國民黨立委費鴻泰則說，高端疫苗從去年6月15日送件開始，就充滿了詭異。AZ、BNT、莫德納等國際認證疫苗，都做完3期期中報告完，該國才發給EUA；反觀高端疫苗連二期的期中報告都還沒完成，衛福部就發給EUA，對國人說明的理由是，因為是國產疫苗，需要趕快核發，同時阻擋了民間對BNT採購。

費鴻泰指出，在去年審查高端疫苗EUA時就規定得很清楚，在一年後的7月須公布保護效益報告，今年7月高端卻拿不出報告，衛福部還給3個月的補考期，直到11月3日夜黑風高的時刻，宣布通過高端疫苗補件EUA審查。費鴻泰提到，今台北股市包括台積電、聯電都下跌，台北股市跌了100多點，唯有高端股票上漲6至7元，衛福部罔顧科學數據和國人的關注程度，只為了護陳時中選情和高端的股價。

國民黨團具體要求衛福部，必須公布參與審查的14位專家名單，以及審查過程，國人都想知道，高端疫苗保護效益是如何通過？

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