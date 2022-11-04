高雄首創科技智慧毒防　強化毒防網、治安網、社安網連結

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林錦村表示，「減少供給、需求及危害」之三減新策略，是行政院新世代反毒策略第二期之目標，高雄市有全國唯一的毒品防制局，行政單位與司法單位對口直接且有效率，展現高雄市全方位阻絕毒品的決心與成效，給予特別肯定，而法務部毒防基金特別補助高雄市毒防局的大數據跨網絡計畫，能看到結合科技的成果發表，運用在藥癮個案動態輔導及風險自動預警。
副市長林欽榮也指出，毒品防制是國安議題，攸關社會安全與國家發展，毒防局結合 AI 大數據發展科技智慧毒防，將輔導服務的質化巨量資料，轉為量化分析，以個案動態追蹤為中心，建構風險自動預警、雷達圖分析風險趨勢、多維度科技家系圖等進行強化風險預防、提升輔導成效，並跨網絡連結毒防網、治安網、社安網，以達強化預防初犯、降低再犯的雙重目標，希望此項由法務部補助的科技成果能推展至全國毒防中心及毒防網絡單位，也是高雄邁向智慧安防及 SDGs 永續發展的健康城市重要指標。
今天的研討會由毒防局林瑩蓉局長發表運用AI大數據的全國首創六大亮點，包括運用AI大數據分析風險因子及保護因子，進行個案動態追蹤輔導，建置行政區、里、個案的高風險自動預警，並首創「多維度科技家系圖」，掌握個案家系關聯成員、控管風險，以提升輔導成效，防止再犯及增進復歸社會為目標，並建立跨網絡單位共享該系統資訊，以強化毒防網、治安網、社安網的連結，強化熱區盤查及弱點預防，希望以科技提升輔導服務效能，達成優質數位治理的目標。
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