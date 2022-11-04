高雄首創科技智慧毒防　強化毒防網、治安網、社安網連結

高雄市政府進年來致力推動 5G AioT 創新應用，打造高雄成為智慧城市，毒品防制局將與高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署、高雄少年及家事法院於今 (4) 日共同主辦「 AI 科技毒防 智慧高雄領航 」活動，主軸為「 2022 毒品防制跨網絡創新作為～科技智慧毒防成果發表暨國際研討會」，毒防局在會中發表全國首創的 AI 科技智慧毒防六大創新。

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▲毒防局局長林瑩蓉發表運用AI大數據的全國首創六大亮點。（圖／高市府提供）

今天的「 AI 科技毒防 智慧高雄領航 」活動由法務部林錦村次長主持開幕儀式。同時，地檢署也分享全國首創緩起訴本土化多元處遇成果、少年及家事法院分享全國首創司法少年在地化處遇模式。

林錦村表示，「減少供給、需求及危害」之三減新策略，是行政院新世代反毒策略第二期之目標，高雄市有全國唯一的毒品防制局，行政單位與司法單位對口直接且有效率，展現高雄市全方位阻絕毒品的決心與成效，給予特別肯定，而法務部毒防基金特別補助高雄市毒防局的大數據跨網絡計畫，能看到結合科技的成果發表，運用在藥癮個案動態輔導及風險自動預警。

副市長林欽榮也指出，毒品防制是國安議題，攸關社會安全與國家發展，毒防局結合 AI 大數據發展科技智慧毒防，將輔導服務的質化巨量資料，轉為量化分析，以個案動態追蹤為中心，建構風險自動預警、雷達圖分析風險趨勢、多維度科技家系圖等進行強化風險預防、提升輔導成效，並跨網絡連結毒防網、治安網、社安網，以達強化預防初犯、降低再犯的雙重目標，希望此項由法務部補助的科技成果能推展至全國毒防中心及毒防網絡單位，也是高雄邁向智慧安防及 SDGs 永續發展的健康城市重要指標。