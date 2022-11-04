亞瑟士接力賽 四人組團享受校園美景

「2023 ASICS RELAY亞瑟士接力賽」，將於2023年1月14日至15日在國立屏東科技大學舉行，跑者將跑在媲美國家公園的校園美景中，「2023 ASICS RELAY亞瑟士接力賽」即日起開放報名。
2023 ASICS RELAY由台灣亞瑟士與國立屏東科技大學共同主辦，將在2023年1月15日起跑。延續2022 ASICS RELAY生態接力賽兩天一夜探索森林的概念，2023年賽事將結合路跑及戶外探索，同樣提供兩天一夜跑旅活動內容，1月14日跑者可自由報名「跑者肌力」、「校園導覽」(保育類動物收容中心和畜牧場)、「高低空繩索體驗」或「校園定向越野」四項戶外探索體驗活動，盡情探索媲美國家公園景緻的大學校園。
第二天賽事路線則環繞在屏科大校園內，包括楓香成蔭的學府大道、情人坡牧草卷景觀區等，感受遼闊景觀與舒適氣候，結合跑步與旅行的樂趣。
2023 ASICS RELAY邀請跑者四人一組參賽，其中至少一人需為女性，每人完成約5公里，賽事總公里數為20.4公里，報名隊伍上限為500隊，費用為團隊4,800元，提供參賽的跑友ASICS RELAY TEE和優惠券，完賽共可獲得ASICS風衣外套、屏科大特產薄鹽醬油膏、完賽獎牌等豐富獎品，即日起開放報名至12月5日止。