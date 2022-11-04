理工科一定合法？柯文哲：斷章取義、過度解讀、含血噴人
身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，昨天針對民眾黨新竹市長候選人高虹安遭到藍綠攻擊一事，以自己和高虹安為例，指理工科不說謊貪汙，不過似乎打到文科出身、法律系畢業的黃珊珊。對此柯文哲今（4）日出席公開活動時，反批外界不要斷章取義、過度解讀，然後再含沙射影、含血噴人。
柯文哲昨（3）日上午出席北市動產質借處70周年行銷活動後受訪指出，高虹安是理工科的女生，叫理工女，所以她非常清楚，她所作所為一定是合法。不過自己力挺的接班人、無黨籍台北市長參選人黃珊珊則因為是法律系出身的「文科女」，似乎也被質疑此說法罵到黃珊珊。
對此柯文哲今日出席公開活動時，也被媒體問及該議題。只見柯文哲直言「哎呦，你們不要斷章取義、過度解讀，然後再含沙射影、含血噴人。」並表示自己沒有這樣講過，要求媒體再去讀一遍。至於針對陳時中稱黃珊珊寄生民眾黨一事，柯文哲則回應黃珊珊有沒有寄生民眾黨他不清楚，但可以肯定的是陳時中是寄生在民進黨。
現場媒體追問，最新民調顯示黃珊珊落居第三，柯文哲則老神在在，表示「不用緊張，還有三個禮拜」，並直言民調並未公布未表態率是多少，「要先check，民調不要只有看數字，要解讀，未表態的多少。」