金馬獎倒數！張孝全：緊張又開心　高英軒「撞」進男配角

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講述原住民家庭故事的《哈勇家》一舉入圍6個獎項，導演陳潔瑤受訪時表示，希望透過電影讓大家更認識這個部落，雖然是以泰雅文化為故事背景，卻是一部有笑有淚闔家觀賞的溫馨家庭劇，幾乎全素人的演員群在拍攝前特此遠赴宜蘭南山部落，展開為期兩個月的群居生活來培養默契，而拍攝結束至今已一段時間，群組仍然每天熱絡的視訊通話。75歲高齡的阿嬤林詹珍妹首度出演就問鼎電影最高殿堂角逐「最佳女配角獎」，身為教會長老的林詹珍妹表示，收到邀請時是抱持試試看的心態，羞澀表示一開始有點不習慣，此時，導演疑惑：「有不習慣嗎？阿嬤根本就是女明星阿！」誇讚林詹珍妹的演技舉手投足都如專業演員，也因為自身生活背景相似，在詮釋上更加有共感。而在部落長大的張祖鈞則是入圍「最佳新演員獎」，張祖鈞透露有一場怎麼醞釀情感都無法詮釋的哭戲，意外碰到家人離開的消息，得知後仍敬業的完成拍攝。《哈勇家》僅有劇情架構框架，沒有劇本台詞，家人們的對話內容全是透過之前的真實生活原汁呈現，即興發揮的對談更是讓劇情深植人心。
本屆入圍大贏家之一的《一家子兒咕咕叫》，導演詹京霖曾入圍第54屆金馬獎最佳新導演獎，本屆以台灣特有賽鴿文化為題材，再度問鼎13項大獎，面對演員群精湛的演技，詹京霖坦言自己是比較貪心的導演，也因為牽涉到與鴿子的互動，常常需要保留更多表演的選擇，對此游安順也苦笑拍攝如同「煉獄般的折磨」，但仍欣然接受面對導演的挑戰。游安順與楊麗音兩人出道數十年來首次「上馬」，金鐘獎常勝軍的游安順長達從影37年，對於首度入圍，他認為就是在工作崗位上把演員做好，一方面也是在等待一種機會；楊麗音則表示能夠入圍非常開心，回憶起得知入圍當下的心情，一度情緒激動眼泛淚光，笑說：「老是敲鐘，偶爾騎騎馬也不錯啦！」而第一次出演電影就雙料入圍「最佳新演員獎」、「最佳男配角獎」的胡智強透露，印象最深刻的是與李夢苡樺的一場夜店戲，回首拍攝過程不禁感動泛淚，而李夢苡樺將叛逆高中生詮釋到味，將與飾演母親的楊麗音一同角逐「最佳女配角獎」，回首拍攝過程也感謝劇中的爸爸游安順，一來一往的對戲也讓李夢苡樺卸下許多擔憂，專心在角色中。
一口氣入圍十三項大獎的台灣恐怖片《咒》，以本土邪教為題材，除了票房逼近2億之外，更是擠進影音串流平台全球排行榜前十名，入圍「最佳導演獎」的柯孟融提到，自己會拍攝的題材，並不是多數人會理解的，因此想用一部電影來證明自己是誰，是怎樣的導演。入圍「最佳女主角獎」的蔡亘晏坦言：「看劇本的當下就很不舒服，有種沒辦法呼吸的感覺。」甚至當晚還被惡夢嚇醒，不太敢看恐怖片的她，為了做功課特別挑在白天看恐怖片，搭配靜音鍵，只專注在畫面來減少恐懼感。高英軒則是以該片入圍「最佳男配角獎」，在片中搏命演出的頭鎚橋段，更是撞到頸椎歪掉，主持人楊千霈笑說「撞」進金馬男配角，算是值得了！飾演女兒「朵朵」的黃歆庭則是「最佳新演員」獎項史上最年輕的入圍者，黃歆庭童言童語分享，覺得首次拍戲很好玩，也透露錄影當天有收到導演送的生日禮物，相當開心。
「金馬59入圍系列報導」將於11月6日及11月13日下午5點於台視主頻播出，敬請鎖定。
第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube 同步觀賞，更多資訊請上金馬官方網站。（編輯：楊穎軒）