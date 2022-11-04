金馬獎倒數！張孝全：緊張又開心　高英軒「撞」進男配角

▲張孝全角逐今年金馬獎影帝，受訪時透露心情。（圖／台視提供）
▲張孝全角逐今年金馬獎影帝，受訪時透露心情。（圖／台視提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-04 16:55:34

第59屆金馬獎即將於11月19日在台北國父紀念館隆重登場，為讓觀眾對本屆入圍作品有更深一層的認識，台視為此特別製作「金馬59入圍系列報導」，共邀請《罪後真相》、《咒》、《哈勇家》、《一家子兒咕咕叫》四部入圍作品的劇組成員與觀眾分享作品及入圍感想，節目由同為本屆星光大道主持人的楊千霈主持，透過精采節目內容搭配入圍者們分享拍攝趣事，讓觀眾一探金馬59入圍作品的魅力。

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憑藉犯罪懸疑片《罪後真相》角逐影帝的張孝全，在劇中飾演從傳統媒體轉戰網路的過氣主播，除了面對很多關於「真相」的抉擇，還要掌握「劉立民」這個角色的語速與節奏，對此，張孝全更是下足了功夫，不但拍攝前進行田調，也參考多位線上媒體人的工作狀態，同時不忘感謝幕後工作人員，謙遜表示，當演員很幸福，整個劇組的人都會幫助你來成就這個角色。然而為了揣摩記者角色，特別設計敬禮打響指的招牌動作，讓角色更加鮮明立體，也為此親自獻聲錄製《立民爆報》Podcast來宣傳電影。首度和陳昊森合作便有大量的對手戲，張孝全誇讚陳昊森戲外貼心陽光大男孩的形象與劇中角色人格反差極大，也透露自己被陳昊森演技感動。近年來開始接演爸爸角色的張孝全也坦言，過去比較難融入家庭戲，真正當父親後獲得很多養分，而飾演張孝全女兒的方郁婷去年甫獲得「最佳新演員獎」的肯定，本屆也入圍「最佳女配角獎」，劇中，張孝全透露，對戲過程加入很多即興演出，兩人在劇中逗趣的父女互動更是讓整部戲增添了一絲溫馨。距離上次入圍相隔10年的張孝全，不改低調個性表示，入圍很緊張，但也很開心。主持人楊千霈在訪談時透露，兩人相識近20年，看到了張孝全的轉變，尤其在演技上精湛的表現，對於戲劇的認可也有更深一層的詮釋。

▲張孝全謙遜表示，當演員很幸福，整個劇組的人都會幫助你來成就這個角色。（圖／台視提供）
▲張孝全謙遜表示，當演員很幸福，整個劇組的人都會幫助你來成就這個角色。（圖／台視提供）
講述原住民家庭故事的《哈勇家》一舉入圍6個獎項，導演陳潔瑤受訪時表示，希望透過電影讓大家更認識這個部落，雖然是以泰雅文化為故事背景，卻是一部有笑有淚闔家觀賞的溫馨家庭劇，幾乎全素人的演員群在拍攝前特此遠赴宜蘭南山部落，展開為期兩個月的群居生活來培養默契，而拍攝結束至今已一段時間，群組仍然每天熱絡的視訊通話。75歲高齡的阿嬤林詹珍妹首度出演就問鼎電影最高殿堂角逐「最佳女配角獎」，身為教會長老的林詹珍妹表示，收到邀請時是抱持試試看的心態，羞澀表示一開始有點不習慣，此時，導演疑惑：「有不習慣嗎？阿嬤根本就是女明星阿！」誇讚林詹珍妹的演技舉手投足都如專業演員，也因為自身生活背景相似，在詮釋上更加有共感。而在部落長大的張祖鈞則是入圍「最佳新演員獎」，張祖鈞透露有一場怎麼醞釀情感都無法詮釋的哭戲，意外碰到家人離開的消息，得知後仍敬業的完成拍攝。《哈勇家》僅有劇情架構框架，沒有劇本台詞，家人們的對話內容全是透過之前的真實生活原汁呈現，即興發揮的對談更是讓劇情深植人心。

▲主持人楊千霈（左一）與《哈勇家》劇組，林詹珍妹（左二起）、張祖鈞、陳潔瑤。（圖／台視提供）
▲主持人楊千霈（左一）與《哈勇家》劇組，林詹珍妹（左二起）、張祖鈞、陳潔瑤。（圖／台視提供）
本屆入圍大贏家之一的《一家子兒咕咕叫》，導演詹京霖曾入圍第54屆金馬獎最佳新導演獎，本屆以台灣特有賽鴿文化為題材，再度問鼎13項大獎，面對演員群精湛的演技，詹京霖坦言自己是比較貪心的導演，也因為牽涉到與鴿子的互動，常常需要保留更多表演的選擇，對此游安順也苦笑拍攝如同「煉獄般的折磨」，但仍欣然接受面對導演的挑戰。游安順與楊麗音兩人出道數十年來首次「上馬」，金鐘獎常勝軍的游安順長達從影37年，對於首度入圍，他認為就是在工作崗位上把演員做好，一方面也是在等待一種機會；楊麗音則表示能夠入圍非常開心，回憶起得知入圍當下的心情，一度情緒激動眼泛淚光，笑說：「老是敲鐘，偶爾騎騎馬也不錯啦！」而第一次出演電影就雙料入圍「最佳新演員獎」、「最佳男配角獎」的胡智強透露，印象最深刻的是與李夢苡樺的一場夜店戲，回首拍攝過程不禁感動泛淚，而李夢苡樺將叛逆高中生詮釋到味，將與飾演母親的楊麗音一同角逐「最佳女配角獎」，回首拍攝過程也感謝劇中的爸爸游安順，一來一往的對戲也讓李夢苡樺卸下許多擔憂，專心在角色中。

▲《一家子兒咕咕叫》劇組，楊麗音（左起）、游安順、詹京霖、胡智強、李夢苡樺。（圖／台視提供）
▲《一家子兒咕咕叫》劇組，楊麗音（左起）、游安順、詹京霖、胡智強、李夢苡樺。（圖／台視提供）
一口氣入圍十三項大獎的台灣恐怖片《咒》，以本土邪教為題材，除了票房逼近2億之外，更是擠進影音串流平台全球排行榜前十名，入圍「最佳導演獎」的柯孟融提到，自己會拍攝的題材，並不是多數人會理解的，因此想用一部電影來證明自己是誰，是怎樣的導演。入圍「最佳女主角獎」的蔡亘晏坦言：「看劇本的當下就很不舒服，有種沒辦法呼吸的感覺。」甚至當晚還被惡夢嚇醒，不太敢看恐怖片的她，為了做功課特別挑在白天看恐怖片，搭配靜音鍵，只專注在畫面來減少恐懼感。高英軒則是以該片入圍「最佳男配角獎」，在片中搏命演出的頭鎚橋段，更是撞到頸椎歪掉，主持人楊千霈笑說「撞」進金馬男配角，算是值得了！飾演女兒「朵朵」的黃歆庭則是「最佳新演員」獎項史上最年輕的入圍者，黃歆庭童言童語分享，覺得首次拍戲很好玩，也透露錄影當天有收到導演送的生日禮物，相當開心。

▲《咒》劇組，柯孟融（左起）、蔡亘晏、黃歆庭、高英軒、主持人楊千霈。（圖／台視提供）
▲《咒》劇組，柯孟融（左起）、蔡亘晏、黃歆庭、高英軒、主持人楊千霈。（圖／台視提供）
「金馬59入圍系列報導」將於11月6日及11月13日下午5點於台視主頻播出，敬請鎖定。

第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日於台北國父紀念館舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube 同步觀賞，更多資訊請上金馬官方網站。（編輯：楊穎軒）

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