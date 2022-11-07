房市／籃球員當房仲　信義房屋榮予中「不服輸」獲金仲獎

文化大學體育系畢業的榮予中，高中、大學都是籃球員，不過因為身材上的限制，無法朝運動員發展，他回想「大學時連上場輸球的機會都沒有」，大學時開始擔任健身教練，畢業後某次參觀學生的家，對於房屋格局設計很感興趣，進而決定加入有近500家直營分店的信義房屋擔任房仲。
他把球場上想贏的態度帶到職場，曾經每天到公司代銷案場附近搭訕路人「這個房子很漂亮吼」，經由陌生開發而成交，他雖然年輕，但每每展現自信的態度，讓客戶願意信任他，給他機會服務。
為了不辜負客戶的信任，每個案子他都親力親為，也從客戶身上學習應對進退，累積經驗，榮予中表示，許多高資產族群都是靠房地產起家，他也從這些高資產族群身上學習他們的思維與格局。
他在買賣之餘，也會定期關心客戶，就像朋友一樣聊聊彼此的過去與未來，也因此許多客戶被他服務過一次，就被「綁定」，親朋好友若有買賣屋需求，也會指定榮予中為服務首選。
儘管入行第２年就獲信義房屋千萬經紀人的好成績，榮予中也會有挫折的時候，他說，失敗的案子是他成交量的好幾倍，這時只能調整心態，所幸過去在籃球場上經常面對挫折，「輸球了就繼續練」，很快就能調適心情。
而他雖然資歷不深，沒有資深業務的人脈與經驗，多虧信義房屋「DiNDON智能賞屋」的創新經營模式，讓他在疫情間作業不間斷，數位創新的服務，也讓他在客戶心中留下不同於傳統房仲的印象，深獲買賣方信任。
我是廣告 請繼續往下閱讀