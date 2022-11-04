新合作里程碑！台印簽署傳統醫藥合作瞭解備忘錄

印度是台灣新南向政策重點國家，今（4）日台灣與印度雙方簽署「駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會傳統醫藥合作瞭解備忘錄」，期盼開展開展兩國在傳統醫藥領域的合作。
近年來台灣推動新南向政策，印度便是重點國家，為了促進雙邊傳統醫藥研究、產業與人員合作，今在外交部、經濟部、衛福部共同努力下，由駐印度台北經濟文化中心大使葛葆萱及印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）在印度新德里完成簽署「駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會傳統醫藥合作瞭解備忘錄」，並由衛生福利部中醫藥司司長黃怡超見證，開展兩國在傳統醫藥領域的合作。
衛福部說明，在此備忘錄架構下，衛福部將與印度傳統醫藥部共同推動雙方傳統醫藥管理機構、學術研究機構、醫院及非政府組織的友好關係與合作交流，增進傳統醫藥研究、產業、專家與相關資訊交流，並互邀參與國際性傳統醫藥活動。
衛福部表示，本次傳統醫藥合作備忘錄簽署，確為台灣印度雙方未來合作開創具有重大意義的里程碑，印度傳統醫學與台灣中醫藥皆強調以人為中心的照護，雙方期望藉由簽署合作備忘錄，建立未來長久及友好的合作關係，相互瞭解彼此傳統醫藥優勢與機會，並攜手促進全民健康福祉及產業發展。