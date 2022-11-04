唱紅《劇場版咒術迴戰0》！日團空降金音 趙傳恩人曝光
第13屆金音創作獎頒獎典禮即將於11月5日在台北流行音樂中心登場，今年的「特別貢獻獎」特別請來趙傳擔任頒獎人。除了華語樂壇老中青三代為金音13齊聚一堂，今年更邀請到曾登NHK紅白歌合戰、並為知名動漫《劇場版咒術迴戰0》演唱主題曲及片尾曲的日本人氣樂團King Gnu以「線上揭獎」方式擔任頒獎人降臨金音13。
61歲的趙傳出道30多年首次登金音創作獎擔任頒獎人，自稱是「老不休」歌手的他對於能夠與許多年輕創作者齊聚一堂除了感動之餘更備感榮幸，被問到首登北流金音創作獎頒獎的感覺？打趣稱自己為「音樂老屁股」的他笑說：「真的代表我們是『音樂老屁股』了，夠老到擔任頒獎人！同時略帶感慨又感恩的心情來紀念一位好朋友。」
與金音13「特別貢獻獎」得主謝明通（阿通伯）交情匪淺的趙傳，提及這位老友當年對自己的提攜，趙傳透露年輕時獲阿通伯賞識，以「敦煌樂器」名義邀請他及樂團參與校園及商業演出，在累積演出經驗之餘又能持續有曝光演出，對當時還是菜鳥的自己幫助甚大。趙傳除了想藉著這次頒獎感謝他當年的提攜之餘，更想對他說聲：「謝謝你過去為我及音樂圈帶來的歡樂及鼓舞！」