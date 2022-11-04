中職／狂威看兄弟打線　直言三位強打難對付

▲樂天桃猿洋投狂威(圖/記者簡名杉攝)
▲樂天桃猿洋投狂威(圖/記者簡名杉攝)

記者簡名杉/桃園報導

2022-11-04 17:54:39

中華職棒33年台灣大賽將由樂天桃猿出戰中信兄弟，主隊桃猿推出狂威擔綱首戰先發，狂威透露他是前天收到這個訊息，但他在教練指派給他這個任務前，自己心裡就已經有底，在跟教練確認是首戰先發後，就積極調整，準備迎戰台灣大賽。

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本次猿隊的台灣大賽名單，因為霸林爵受到腳傷困擾遭割愛，另外兩位洋投豪勁以及必贏多從後援出發的機率高，於是狂威可能成為台灣大賽桃猿唯一的「先發洋投」，對於這個狀況，狂威坦言雖然大家都希望霸林爵能夠加入，但是現在木已成舟，陣中還是有非常多優秀的本土投手，像是「老虎」黃子鵬、「土虱」曾仁和今年賽季都有相當穩定的表現，也值得他信賴，不認為只有他一位「先發洋投」對輪值來說是問題。


對於今年上、下半季投球表現有差距，狂威覺得跟他身體的「疲勞」有點關係，他說他在狀況差的時候並沒有去改變太多調整，唯一做的改變就是讓身體「多休息」，也表示今年的投球局數跟過去幾年相比確實是比較偏多，身體還在適應這種狀態，並透露經過前一段時間在二軍的休養後，現在回到一軍讓他有「重生」的感覺。


台灣大賽的對手兄弟陣中有非常多左打，但狂威不認為這對他來說是困擾，因為有大部分的左打者的打擊型態是非常相似的，只有少數選手的長打火力較兇猛，對他來說他只需要盡量跟打者周旋，把每顆球投在他該投的位置。


關於兄弟的打線，狂威認為包含陳文杰、陳子豪以及許基宏等打者是打擊POWER比較好的，他雖然在投球策略上還是以搶好球為優先，但是對上這幾位球員時會投得更加謹慎，以防被這些強打者重擊。

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