月全食下週二來了！這「1奇景」更難得　睽違25年才發生

▲下週二（11/8）將發生月全食，在天候許可下，臺灣各地於日沒後東方天空可見「月面漸缺、變紅到復圓」的過程，期間正巧出現「紅月掩天王」現象。（圖／中央氣象局提供）
▲下週二（11/8）將發生月全食，在天候許可下，臺灣各地於日沒後東方天空可見「月面漸缺、變紅到復圓」的過程，期間正巧出現「紅月掩天王」現象。（圖／中央氣象局提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-11-05 15:00:00

下週二（11/8）將發生月全食，在天候許可下，臺灣各地於日沒後東方天空可見「月面漸缺、變紅到復圓」的過程，期間正巧出現「紅月掩天王」現象，天王星被紅色月面遮掩後再復出，2個天文現象很難得地聯合演出，讓深秋的夜空變得多采多姿。 當天傍晚17點開始，氣象局也將進行月全食網路直播，民眾屆時可進該局全球資訊網點選觀賞。

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中央氣象局表示，本次月全食的過程，自臺灣時間11/8傍晚16點01分起，由「半影食始」揭開序幕、17點09 分「初虧」、18點16 分「食既」、18點59分「食甚」、19點42分「生光」、20點49 分「復圓」，最後在21點58分「半影食終」結束， 共歷時5小時又57分鐘，其間可見1小時又26分鐘的精彩全食紅月。

由於臺灣各地當日17點02至17分月出，正巧是月食初虧階段，因此將可見到初虧後的全部過程。在月全食食甚後的19點3至5分，臺灣可見天王星被紅色月面遮掩的現象，直至19點46至56分才從月面後復出，各地因所在位置不同，時間略有差異。這次月掩天王星發生時，天王星正好在地影的本影區內，因此掩入及掩出的接觸點都在本影區內月食的紅月邊緣，精彩可期。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲這次月掩天王星發生時，天王星正好在地影的本影區內，因此掩入及掩出的接觸點都在本影區內月食的紅月邊緣，精彩可期。（圖／中央氣象局提供）
氣象局進一步說明，月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內， 原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。 全食階段，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

月食現象每年都有，本世紀（2001～2100年）全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，臺灣總計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。明（2023）年將有1次半影月食及1次月偏食，臺灣均可見，至於下次臺灣能見的月全食將發生於2025年9月8日。

月掩行星現象跟日食類似，是月面將背景行星遮掩的天文現象，在地球上每年都會發生，因地理位置的侷限性，僅部分地區能見，且有些是發生於白天而難以觀測， 臺灣上次於夜間可見的月掩天王星現象發生於1999 年11月15日，下一次將於2038年4月12日再發生。此次月掩天王星現象正巧發生於月食期間實為相當罕見，氣象局推算1800年以來的資料，臺灣於1930 年10月8日的月偏食也正好發生月掩天王星， 不過該次掩入及掩出點均不在地影本影區內，而是發生於半影區中，不能見天王星自月食的紅月後面進出，遠不如本次11月8日月全食掩天王星稀有。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲由於各地因所在位置不同，因此在月食的各個過程時間都略有差異。（圖／中央氣象局提供）

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