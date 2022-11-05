月全食下週二來了！這「1奇景」更難得　睽違25年才發生

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於臺灣各地當日17點02至17分月出，正巧是月食初虧階段，因此將可見到初虧後的全部過程。在月全食食甚後的19點3至5分，臺灣可見天王星被紅色月面遮掩的現象，直至19點46至56分才從月面後復出，各地因所在位置不同，時間略有差異。這次月掩天王星發生時，天王星正好在地影的本影區內，因此掩入及掩出的接觸點都在本影區內月食的紅月邊緣，精彩可期。
氣象局進一步說明，月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內， 原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。 全食階段，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。
月食現象每年都有，本世紀（2001～2100年）全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，臺灣總計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。明（2023）年將有1次半影月食及1次月偏食，臺灣均可見，至於下次臺灣能見的月全食將發生於2025年9月8日。
月掩行星現象跟日食類似，是月面將背景行星遮掩的天文現象，在地球上每年都會發生，因地理位置的侷限性，僅部分地區能見，且有些是發生於白天而難以觀測， 臺灣上次於夜間可見的月掩天王星現象發生於1999 年11月15日，下一次將於2038年4月12日再發生。此次月掩天王星現象正巧發生於月食期間實為相當罕見，氣象局推算1800年以來的資料，臺灣於1930 年10月8日的月偏食也正好發生月掩天王星， 不過該次掩入及掩出點均不在地影本影區內，而是發生於半影區中，不能見天王星自月食的紅月後面進出，遠不如本次11月8日月全食掩天王星稀有。