成東鎰受傷「女星照打」！《圈套》當事人認了忍不住笑意
韓劇《圈套》由李瑞鎮、成東鎰主演，劇中和成東鎰有多場對手戲的林華映，被粉絲稱讚「角色詮釋功力再進化」，她說：「為了角色，除了在開拍前就去學習基礎巴西柔術、武術，也幸虧成東鎰前輩原本就對我很好，才有辦法讓我和他之間的互動很自然。」戲裡有一場成東鎰背部受傷的戲，林華映毫無顧慮打了對方，看到成東鎰哀號慘叫，林華映只能忍住不要笑場，才順利完成拍攝。
觀眾形容《圈套》劇情「就像在有限的空間展開一場生死決鬥」，故事鋪陳令人喘不過氣，李瑞鎮回想拍攝過程笑說：「其實私下的我們好像都一直顧著開玩笑、說廢話，和前輩成東鎰真的一句真摯的對話都沒有。」他甚至開玩笑透露，以為跟金光奎無緣合作，「想不到在成東鎰選角階段的時候，他剛好過來吃飯，也就突然被選上了」。
成東鎰描述《圈套》：「真的分不清誰是受害人，誰又是加害人，要看到最後才明瞭的戲劇。」李瑞鎮形容自己的角色因為失去家人想要復仇，劇中不顧一切和濃煙對抗、爬牆，挑戰十字弓等演技，「從某方面來看，都是非常哀傷的動作戲。」成東鎰也表示，劇中李瑞鎮的演出是目前為止他所沒見過的，「我賭上我全部的財產，雖然不多，但我說真的，他真的是豁出去了的程度」。
隨著故事推進，成東鎰攜手犯罪心理分析師林華映一同追查凶手，為了不被追查到，凶手竟不惜繼續殺人，讓看著一切事情經過的林華映崩潰大喊：「努力不麻煩別人，拚上性命抓壞人的人為什麼都活成這樣？死的死、傷的傷、病的病，到底為什麼做正確的事的人要那麼累？」一席話惹人鼻酸。《圈套》每週六晚間10點半在八大綜合台播出。