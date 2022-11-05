「金牛座流星雨」爆發！醞釀7年達極大期 點亮秋天夜空
每年10月中旬到12月初出現的金牛座流星雨，是主要流星雨中最神秘與複雜的一群，分為北、南兩個分支，平時其流星數量不多，因此並不太受矚目，但台北市立天文館表示，據過去20年的觀測統計發現，金牛座南群流星雨每隔3或7年數量就會大增，上次爆發是在2015年，所以國際流星組織（International Meteor Organization, IMO）與流星學者均預測今年將再度爆發，不僅數量大增，而且出現明亮的火流星的比例高，預計11/5日前後一週都是極大期。有興趣的朋友不妨趁天氣轉晴之際，好好欣賞這場十分特殊的流星秀！
台北市立天文館指出，大約80年前，天文學家就推測每年秋天夜晚出現的金牛座北、南流星雨和春天白天出現的金牛座β、英仙座ζ流星雨都來自2P/Encke恩克彗星，這顆目前所知週期最短，僅3.3年的彗星，也是繼哈雷彗星後第二顆被確認的週期彗星。雖然恩克彗星本身很暗難以欣賞，但它殘餘在軌道上的流星體卻每年為地球帶來好幾場燦爛的流星雨。
台北市立天文館提到，金牛座流星雨的特色是流星速度慢，每秒平均僅28公里，與11月中旬即將來到的獅子座流星雨每秒71公里簡直天壤之別，但是它的火流星特別多，在爆發時所佔比例是其他流星雨的5倍，讓其精彩程度毫不遜色。
金牛座流星雨的輻射點在晚上19時即升起，一直到天亮前都可以觀賞。雖然有月光影響，但只要選擇視野開闊、較無光害的場所，避開月亮方向，不時出現的火流星仍可讓人大飽眼福。