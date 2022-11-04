全聯參戰雙11！百款商品買一送一 　限時兩天「回饋10%」

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「PXGo!全聯線上購」5大主題活動
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活度三：「1+1好咖到」專區OFF COFFEE及阪急麵包任2組贈11.11%福利點回饋。
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活動五：雙11當天祭出限時1天抽獎活動，消費不限金額符合參加資格，買越多中獎機率越高。幸運兒只需用1元，就能帶回「SAMSUNG智慧電視(原價49,900元)」、「SK-II青春露230mlx3入」、「JoMalone香水100ml」、「Panasonic智慧清淨除濕機F-Y20JH」、「Panasonic吹風機EH-NA0E-A1」；還有加碼獎福利點共111名，最高10萬福利點。
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