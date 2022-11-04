全聯參戰雙11！百款商品買一送一 　限時兩天「回饋10%」

▲全聯加入雙十一戰局，限時兩天PX Pay儲值金支付滿千元享8%回饋，全支付單筆每千享10%回饋。（圖／記者張勵德攝）
▲全聯加入雙十一戰局，限時兩天PX Pay儲值金支付滿千元享8%回饋，全支付單筆每千享10%回饋。（圖／記者張勵德攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-04 19:16:54

雙十一購物節來臨，全聯福利中心也加入戰局，實體門市除了有百款商品買一送一外，在11/12~11/13兩天PX Pay儲值金支付每滿千元享8%回饋，全支付單筆每滿千元享10%回饋，相當於現打9折優惠。「PXGo!全聯線上購」有使用PX Pay儲值金支付滿1,111元贈1,111福利點、生鮮雜貨外送滿1,111元現折111元、下單不限金額就有機會用1元帶走萬元商品等。此外，11/9-11/11家樂福雙11狂歡購限時三天，指定限量名牌家電＋3C商品最低下殺7.5折起，會員專屬指定商品紅利點數11倍送，雙十一別忘囤購家居必備品！

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▲全聯實體門市以及線上皆推出雙十一限定活動。（圖／全聯提供）
▲全聯實體門市以及線上皆推出雙十一限定活動。（圖／全聯提供）
全聯「1111購物節」適逢超級省週年慶期間，實體門市除推出商品憑卡買1送1起外，自11/11～11/13限時3天上百項限定商品優惠中，指定蔬果商品一次買2包享超值價、海鮮肉品部分享87折、小農系列商品皆享88折優惠、全聯阪急麵包4個100元(原價30元/個)、大盛系列麵包任3個99元（原價39元/個）。12、13兩日限定，PX Pay儲值金全額支付單筆每滿千元送800福利點，全支付單筆每千送1000福利點，也就是享10%回饋，相當於滿額現打9折。

「PXGo!全聯線上購」5大主題活動

活動一：使用PX Pay儲值金支付，購買分批取館/預購館單筆消費每滿1,111元贈1,111福利點，最高回饋10%

活動二：使用PX Pay儲值金支付，購買分批取館/預購館單筆消費每滿1,111元贈1,111福利點，最高回饋10%

活度三：「1+1好咖到」專區OFF COFFEE及阪急麵包任2組贈11.11%福利點回饋。

活動四：聯合利華、蘇菲等近60大品牌強強聯手，消費者任意購買跨品牌商品，可享單筆滿500元85折、分批取單筆滿699元15%福利點回饋、單筆滿1,111元加碼抽IPhone 14 Pro 128G(市價34,990元)共4位。

活動五：雙11當天祭出限時1天抽獎活動，消費不限金額符合參加資格，買越多中獎機率越高。幸運兒只需用1元，就能帶回「SAMSUNG智慧電視(原價49,900元)」、「SK-II青春露230mlx3入」、「JoMalone香水100ml」、「Panasonic智慧清淨除濕機F-Y20JH」、「Panasonic吹風機EH-NA0E-A1」；還有加碼獎福利點共111名，最高10萬福利點。

此外，家樂福則是提早開跑雙十一，即日起至11/8(二) 線上購物舒潔滿千折百、飛利浦最高折8仟、好自在5折起、幫寶適最高折6佰、送進口積木組、3M舒眠最高折2仟、BRITA送保溫瓶、特福鍋具與廚電限量特賣。11/9至11/22開通家樂福APP錢包，紅包天天大放送，有機會獲得1,111元錢包儲值金。11/9至11/11量販店指定限量名牌家電、3C商品最低下殺7.5折，11/9至11/22止會員專屬指定商品紅利點數11倍送！

▲家樂福線上購物推雙十一優惠，指定商品下殺超值優惠價。（圖／家樂福提供）
▲家樂福線上購物推雙十一優惠，指定商品下殺超值優惠價。（圖／家樂福提供）

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