東南區林霈涵端出長照政見 爭取一里配備一台爬梯機

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林霈涵表示，當初提出免費使用爬梯機政見時，不少人還不曉得「爬梯機」用途。爬梯機主要是用來協助失能老人或是身心障礙者，在沒有電梯的公寓就醫時使用，目前市政府社會局雖有提供租借服務，也有補助爬梯機租用（請民間公司專人操作）的經費項目。不過家屬還要向市政府申請，填寫一些表單，非常不便。何況，家屬單趟還需負擔400元至600元不等的自費部分。
林霈涵認為不合理，因此提出爭取東南區39個里，每一里有一台爬梯機，一律放在里長處可以方便借取，並訓練里長或熱心公益的年輕里民協助操作，讓長者或是身障者不受上下樓梯影響，方便出入家門，走出戶外，進而提升生活品質。
林霈涵指出，俗話說「久病床前無孝子」，許多家庭因承受不了經濟壓力和心理壓力的長久積累，造成現今社會有人因不堪負荷走上絕路。因此，林霈涵承諾當選後，會努力推動「免費居家喘息服務」，只要有照顧失能老年人或者身心障礙者的家庭，在長照2.0較為嚴苛的條件外，凡是有居家喘息的需要，就由政府來全額補助，讓長者受到更好照顧的同時，家屬能有更多的喘息空間。
林霈涵強調，她從政以來，始終關懷長者弱勢，在臺中市升格第一屆市議員任內，爭取65歲以上老人免繳健保費，就獲得當時市長胡志強採納實施。這次更是積極推動各項長照政見，還包括爭取各里照護家屬身心諮詢據點、提供家屬緊急照護媒合需求、獨居老人緊急救護金、閒置教室挪為日照活動場所等等；林霈涵懇請鄉親牽成支持，讓她進入市議會推動更多照顧老大人福利。