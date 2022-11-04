東南區林霈涵端出長照政見 爭取一里配備一台爬梯機

今年六月屏東發生照顧病母 33 年的 54 歲兒子，為求解脫推母墜樓悲劇，讓台中市東南區市議員候選人林霈涵相當難過；因為她的母親，東南區老一輩很熟悉的老議員林張久美罹患失智症，為了照顧母親，林霈涵家人還成立日照中心，推動長照服務，對於照護長者的辛苦和困難，林霈涵點滴在心頭。

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為此，林霈涵這次「再出發」參選市議員，就喊出「長照婦幼都當寶」政見，其中長照部分，提出在東南區 39 里無電梯公寓，爭取免費使用爬梯機以及免費居家喘息服務，包含非長照 2.0 家屬。

▲台中市東南區市議員候選人林霈涵，在路口拜票並宣導長照政見 ，爭取免費使用爬梯機及喘息服務。（圖／林霈涵競總提供）

林霈涵表示，當初提出免費使用爬梯機政見時，不少人還不曉得「爬梯機」用途。爬梯機主要是用來協助失能老人或是身心障礙者，在沒有電梯的公寓就醫時使用，目前市政府社會局雖有提供租借服務，也有補助爬梯機租用（請民間公司專人操作）的經費項目。不過家屬還要向市政府申請，填寫一些表單，非常不便。何況，家屬單趟還需負擔 400 元至 600 元不等的自費部分。

林霈涵認為不合理，因此提出爭取東南區 39 個里，每一里有一台爬梯機，一律放在里長處可以方便借取，並訓練里長或熱心公益的年輕里民協助操作，讓長者或是身障者不受上下樓梯影響，方便出入家門，走出戶外，進而提升生活品質。

林霈涵指出，俗話說「久病床前無孝子」，許多家庭因承受不了經濟壓力和心理壓力的長久積累，造成現今社會有人因不堪負荷走上絕路。因此，林霈涵承諾當選後，會努力推動「免費居家喘息服務」，只要有照顧失能老年人或者身心障礙者的家庭，在長照 2.0 較為嚴苛的條件外，凡是有居家喘息的需要，就由政府來全額補助，讓長者受到更好照顧的同時，家屬能有更多的喘息空間。