東南區林霈涵端出長照政見 爭取一里配備一台爬梯機

▲台中東南區市議員候選人林霈涵，長期關懷長者及弱勢，再出發參選，端出多項長照福利政見。（圖／林霈涵競總提供）
▲台中東南區市議員候選人林霈涵，長期關懷長者及弱勢，再出發參選，端出多項長照福利政見。（圖／林霈涵競總提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-11-04 18:54:20

今年六月屏東發生照顧病母33年的54歲兒子，為求解脫推母墜樓悲劇，讓台中市東南區市議員候選人林霈涵相當難過；因為她的母親，東南區老一輩很熟悉的老議員林張久美罹患失智症，為了照顧母親，林霈涵家人還成立日照中心，推動長照服務，對於照護長者的辛苦和困難，林霈涵點滴在心頭。

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為此，林霈涵這次「再出發」參選市議員，就喊出「長照婦幼都當寶」政見，其中長照部分，提出在東南區39里無電梯公寓，爭取免費使用爬梯機以及免費居家喘息服務，包含非長照2.0家屬。

▲台中市東南區市議員候選人林霈涵，在路口拜票並宣導長照政見 ，爭取免費使用爬梯機及喘息服務。（圖／林霈涵競總提供）
▲台中市東南區市議員候選人林霈涵，在路口拜票並宣導長照政見 ，爭取免費使用爬梯機及喘息服務。（圖／林霈涵競總提供）
林霈涵表示，當初提出免費使用爬梯機政見時，不少人還不曉得「爬梯機」用途。爬梯機主要是用來協助失能老人或是身心障礙者，在沒有電梯的公寓就醫時使用，目前市政府社會局雖有提供租借服務，也有補助爬梯機租用（請民間公司專人操作）的經費項目。不過家屬還要向市政府申請，填寫一些表單，非常不便。何況，家屬單趟還需負擔400元至600元不等的自費部分。

林霈涵認為不合理，因此提出爭取東南區39個里，每一里有一台爬梯機，一律放在里長處可以方便借取，並訓練里長或熱心公益的年輕里民協助操作，讓長者或是身障者不受上下樓梯影響，方便出入家門，走出戶外，進而提升生活品質。

林霈涵指出，俗話說「久病床前無孝子」，許多家庭因承受不了經濟壓力和心理壓力的長久積累，造成現今社會有人因不堪負荷走上絕路。因此，林霈涵承諾當選後，會努力推動「免費居家喘息服務」，只要有照顧失能老年人或者身心障礙者的家庭，在長照2.0較為嚴苛的條件外，凡是有居家喘息的需要，就由政府來全額補助，讓長者受到更好照顧的同時，家屬能有更多的喘息空間。

林霈涵強調，她從政以來，始終關懷長者弱勢，在臺中市升格第一屆市議員任內，爭取65歲以上老人免繳健保費，就獲得當時市長胡志強採納實施。這次更是積極推動各項長照政見，還包括爭取各里照護家屬身心諮詢據點、提供家屬緊急照護媒合需求、獨居老人緊急救護金、閒置教室挪為日照活動場所等等；林霈涵懇請鄉親牽成支持，讓她進入市議會推動更多照顧老大人福利。



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