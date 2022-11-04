陪柯志恩掃街拚市長　侯友宜：讓新北高雄黏一起

距離年底九合一大選只剩20多天，新北市長侯友宜也南下來陪柯志恩掃街拜票，侯友宜說，他和柯志恩除了是好朋友以外，更重要的是有共同的理想，會來支持她就是希望高雄、新北好，大家團結在一起有正向積極的力量，大家好好做事情，讓柯志恩來做市長，新北、高雄，北部、南部黏一起、鬥陣走，讓大家可以好好拚好生活。
至於綠營酸學費「漲價女王」柯志恩與曾陷入「文化大群館」風波的「五億探長」侯友宜合體，剛好可以請教如何從學生與家長荷包裡掏出更多的錢。
侯友宜則表示，以他對柯志恩的了解，她當老師的時候，愛學生、疼惜學生，帶領學生很清楚有目標和方向，非常敬佩她，這麼好的老師值得大家尊敬以外，更大家值得信賴，信賴柯志恩可以給年輕的學生也好、他們的夢想也好，可以帶來一片的機會和希望，讓高雄市變成一個健康、快樂有希望的未來城市。
今天下午，柯志恩和侯友宜先到三民區的天天新黃昏市場和攤商、民眾打招呼後，就上車一路車掃到左營區，最後到新庄仔天公廟參香祈福，柯志恩指出，會帶侯友宜到三民、左營一帶掃街，是因為三民區對所有議員來說都是非常關鍵的，大家常說三民贏高雄就贏，所以在這麼關鍵的地區中，要為她和議員來加持，所以特別請侯市長來陪大家，希望透過他的群眾魅力為大家增加更多的底氣。