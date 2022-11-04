柯震東創金馬紀錄！沒工作「轉行當導演」 片場0脾氣
柯震東創金馬獎紀錄，曾得最佳新演員的他，入圍第59屆金馬獎新導演，新片《黑的教育》金馬影展首映今（4）日舉行，7年前柯震東沒有工作，動念自己當導演，那幾年《一鏡柏林》很紅，他從九把刀寫的「一鏡到底式」劇本，選擇《黑的教育》來拍，他透露自己在片場0脾氣，「唯一會吵架的是監製九把刀，我不想跟他搞在一起，因為很容易變成不這麼我的電影。」
朱軒洋、蔡凡熙的角色原本相反，柯震東表示跟兩位演員聊天、觀察神情之後，發現他們跟對調過的角色特質比較接近，片中蔡凡熙對「玖壹壹」春風潑綠色油漆，他笑說：「我本來擔心去不了台中，但是春風笑笑說沒關係。」宋柏緯大部分只穿1條漏尿的白色內褲出鏡，包括片尾受刑的重頭戲，他表示：「我真的想過全裸，那剁掉的可能是嚴重的東西。」
柯震東入圍金馬獎新導演，他說：「有入圍很開心，代表前面認真的部分被看見，希望下一部原班人馬再拍，我陪榜很多次了，就這樣吧，看評審口味。」朱軒洋首度入圍金馬男配角，他說：「柏緯跟凡熙給我滿大的支持，他們很OPEN MIND，好幾場戲拍得滿開心，前陣子拍《逆局》比較緊繃，其實很久沒回到放鬆的時候，拍《黑的教育》可以玩鬧，在丟接的過程中滿好笑的。」
電影從3個高中男生的畢業典禮夜拉開序幕，4人被問到高中畢業當晚在幹嘛？柯震東笑說：「應該在跟女友親親抱抱吧。」蔡凡熙約同學在溪邊烤肉，「我是讀男校，大概只能跟魚親親抱抱。」朱軒洋回憶那天自己在睡覺，宋柏緯想了超久，才求饒說：「我真的忘記了啦。」