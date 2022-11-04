最暖吸票機！代林佳龍五股掃街 廖婉如：民調努力往上追
民進黨新北市長候選人林佳龍仍在自主健康管理中，今（4）下午由「最暖代打」、妻子廖婉如代為赴五股五福黃昏市場掃街拜票，此次雖是廖首度在新北掃市場，但毫不生澀，溫暖親和，獲得五股鄉親熱烈歡迎。廖婉如表示，最近代替先生走入基層後感受到市民的熱情，相信民眾也接收到林佳龍是希望能夠為城市認真做事的市長候選人，目前民調仍在努力往上追，自己雖然只是分身，但是有好多民眾特地從家裡出來揮手為她鼓勵，她也覺得相當溫暖。
廖婉如今日在立委林淑芬等人陪同下，赴五股黃昏市場掃街拜票，受到市場攤商熱烈歡迎。廖婉如依舊以招牌親切微笑吸引不少民眾目光，不少支持者看到廖婉如出現，主動上前握手、要求合照，有熱情的支持者聽到林佳龍的夫人要來，特別前來加油應援，在黃昏市場門口燃放環保鞭炮，預祝林佳龍能夠高票當選新北市長。
廖婉如說，這幾天代跑行程下來，非常感謝新北市民，讓她車掃時也都很感動。她也提到，目前民調仍在努力往上追，自己雖然只是分身，但是有好多民眾特地從家裡出來揮手為她鼓勵，她也覺得相當溫暖。
廖婉如說，她也期盼大家看到林佳龍相當認真也很優秀，也感受到大家開始在思考想要一個認真做4年的市長，而不是當選過了半年後，可能就要開始請假去參選總統的市長，或許是這些因素加起來帶起了市民的熱情，所以很感謝新北市民。