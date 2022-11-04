再槓陳宜民！高端怒批：別成假專家　3點澄清說明

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高端指出，陳宜民於昨（3）日再度發表不實言論，顯示具多次犯罪故意，其散布不實言論的行為更侵害高端多項權益，已委託律師持續蒐集證據並呈交地檢署，以維護高端疫苗名譽與投資人權益。
針對陳宜民指稱高端疫苗未如期繳交疫苗保護效益報告，且高端疫苗最資淺，醫藥品查驗中心卻押著聯亞陪高端做免疫橋接，台灣的免疫橋接是用在不正確路徑，沒有體察國際趨勢等錯誤言論，高端也發布3點澄清。
高端疫苗指出，今年7月27日發文檢送疫苗保護效益（effectiveness）報告，並於專家會議上報告說明。陳宜民未先查明事實，就指稱本公司「沒有交」，與事實不符。高端疫苗成立於2012年，長期專注疫苗開發，執行腸病毒疫苗、季節流感疫苗及登革熱疫苗等多項臨床試驗。2020年初新冠肺炎大流行爆發後，高端基於與美國國家衛生研究院（NIH）在登革熱疫苗的良好合作關係，迅速技轉NIH開發的新冠疫苗平台，在台進行後續開發。
高端說明，2020年10月主管機關訂定「COVID-19 疫苗於台灣取得 EUA 應具備之技術性資料要求」，其中規範二期臨床試驗接種試驗疫苗人數須達3000人以上，以免疫原性做科學上合理的連結或推估。當時國內疫苗廠商皆是依據此資料進行新冠肺炎疫苗研發及免疫橋接臨床試驗，並無陳宜民所稱陪特定廠商進行免疫橋接等錯誤資訊。
另高端提到，世衛組織（WHO）於2022年3月已將免疫橋接納入新冠疫苗指引，且全球主要國家法規單位所組成的「ICMRA 國際藥物監管機構聯盟」與澳洲、加拿大、新加坡、瑞士、英國所組成的「Access Consortium 跨國醫藥聯盟」，皆曾於2021年6月及9月表態支持免疫橋接。國際對免疫橋接的態度與台灣一致。
高端強調，國際疫苗也陸續以免疫橋接取得上市許可，如法國Valneva藥廠完成4000人規模的免疫橋接試驗，並於2022年6月取得歐盟藥品管理局（EMA） 的新冠疫苗正式藥證；而韓國 SK Bioscience 藥廠同樣以4000人規模的免疫橋接試驗，於2022年6月取得韓國食品藥物安全部（MFDS）的EUA，呼籲專業人士應具備專業素養，不要淪為散布假消息的假專家。