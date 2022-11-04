站台卓冠廷　林靜儀斥侯友宜：選前仍不願面對恩恩案

▲林靜儀替卓冠廷站台，也痛斥侯友宜對於恩恩案的態度，也表示恩恩爸的處境讓人不忍。（圖／卓冠廷辦公室提供）
▲林靜儀替卓冠廷站台，也痛斥侯友宜對於恩恩案的態度，也表示恩恩爸的處境讓人不忍。（圖／卓冠廷辦公室提供）

記者黃宣尹／新北報導

2022-11-04 19:45:28

民進黨新北市議員候選人卓冠廷車隊掃街，首場就請來超高聲量的民進黨立委林靜儀第三度到選區為其助陣。卓冠廷表示，新北市這座房子，已經由國民黨蓋了17年，其中侯友宜主導蓋了12年，到現在還在蓋起家厝，讓他大嘆「很無言」，新北市不能再停滯下去；林靜儀也說，選前3個禮拜了，侯友宜還不願意好好面對恩恩案，恩恩爸的處境讓人非常不忍，「有點同理心做不到嗎？」

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卓冠廷表示，林靜儀今年初迎戰顏家，用道理和正義贏得選民的支持，成功補選上台中二選區立委，而林靜儀同時也是他從政路上的重要看齊對象，期許自己年底可以成功進入新北市議會，立法院有林靜儀，希望新北市議會也有卓冠廷，用「正義」和「專業」為地方爭取建設，勇敢說出人民的心聲。

林靜儀此次是今年第三度來輔選卓冠廷，每每出現都引起支持者熱情回應，今天首度和卓冠廷一起前進三峽車隊掃街，林靜儀也盛讚卓冠廷，表示卓冠廷過去有臺中市政府新聞局長的經驗，熟悉市政，知道如何監督，也能了解府會如何好好合作，如果未來進入議會，專業度絕對沒問題，林靜儀也強調，卓冠廷現在還不是市議員，就已經可以對新北市政做出很精確的監督，未來問政品質已經有保證。

林靜儀與卓冠廷被問及今早「恩恩」爸爸正式提出國賠訴訟一事，林靜儀表示非常不忍，「有點同理心做不到嗎？」林靜儀認為真相早就可以給恩恩爸爸，侯友宜卻要讓他持續承受這麼長久的痛苦。

林靜儀說，每每到了選前，很多人為了爭取支持，很久以來都不敢面對的事情都敢跳出來面對了，現在選前3個禮拜了，侯友宜還不願意好好面對這件事情，讓新北市民，以及恩恩的爸爸有一個雖然傷痛但可以接受的結果，侯卻還要讓恩恩爸繼續去做國賠求償、繼續傷痛下去。

卓冠廷忍不住痛批侯友宜傲慢，今早恩恩爸爸正準備提出國賠1元的告訴，為的只是追討一個侯友宜早就可以給的真相，但於此同時，侯友宜卻是在「母雞帶小雞」跟議員候選人一起做薑餅屋，歡樂不已，對人民的痛苦絲毫沒有任何感受。

卓也表示新北市這座房子，已經由國民黨蓋了17年，其中侯友宜主導蓋了12年，到現在還在蓋起家厝，讓他大嘆「很無言」，新北市不能再停滯下去。

卓冠廷也呼籲，侯友宜說改變需要勇氣，但他要強調，改變需要的不只是勇氣，改變需要的是新的選擇，選民應大力支持可以注入活水的林佳龍做市長，也讓新選擇卓冠廷可以進入議會。

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