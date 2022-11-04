台北市長電視辯論會明登場　三人備戰密訓策略曝光

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為了準備辯論，蔣萬安本週即減少公開行程，本週至少空出20小時以上的時間，進行辯論演練以及議題討論。
據了解，蔣萬安準備方向主要聚焦在市政議題，透過辯論讓市民了解他的政見以及市政願景；蔣萬安陣營事先針對討論度高的議題進行資料準備，因為抓不準對手要問什麼，所以各項議題都有準備。
此外，蔣萬安團隊邀請外部專家、學者參與討論，給予建議，辯論會最後兩天也向選戰經驗豐富的資深媒體人、中廣董事長趙少康請益。
台北市議會黨團也是蔣萬安的資料庫，黨籍議員早就在蔣辦請託下，協助蒐集各項數據，供蔣萬安辯論參考。
陳時中方面，近日幾乎沒有公開行程，據了解，陳時中每天在辦公室備戰，一天都是10幾個小時起跳，參與者則以各項政見的召集人，包含立委與專業學者等團隊內人士為主。針對所提出的170多項政見做精準、簡潔論述，希望在申論與結論的時候，讓台北市民清楚瞭解未來施政藍圖與方向。
競選總幹事吳思瑤說，辯論對陳時中來說就像在立法院答詢，比較偏向「守方」，會是政策論述者的角色，而非議題攻擊者，所以其實沒有針對爭鋒相對的對辯進行模擬。
她說，辯論的遊戲規則或許有點劣勢，重要的是要講清楚想講的，不會火花四射，沒有想要辯倒誰。自己有幫陳時中順稿，也以自身民代經驗，告訴陳時中一些言語技巧；至於服裝等，吳思瑤透露「會呈現原本的陳時中」。
黃珊珊方面，黃辦人士表示，若是針對市政相關議題，黃珊珊有完全不輸另外兩位候選人的把握；不過辯論不會只針對市政議題，也會針對政治與時事相關議題進行交鋒，對於黃珊珊來說，則是相對較為弱勢的一塊。
據了解，團隊延攬了黃珊珊的好戰友、親民黨前文宣部副主任吳崑玉幫忙訓練辯論，針對黃珊珊的肢體語言、說話語調等技巧進行調整。
至於針對時事與政治議題的部分，黃珊珊辦公室也請來親藍及親綠、但與黃珊珊相當友好的政治人進行模擬對辯，並且針對過往重要的爭議事件，以及近日發生的時事議題進行攻防，以此補足黃珊珊在政治議題交鋒較為不嫻熟的部分。
至於站上辯論台後，是否已經準備好與蔣萬安及陳時中進行政策及議題攻防？對此，黃珊珊本人4日受訪時被問及該問題，她賣了關子表示「現在不能洩題給你們」，並相當有自信地說「明天就會拿出來問了」。