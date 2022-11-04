大馬波神街頭撩裙！一轉身「正面炸開」 蜜桃臀也被看光
馬來西亞性感網美糖糖（蕭佩兒），作風大膽的她，時常在社群平台上分享火辣照片，讓人看見她的好身材，而且IG累積至今共超過2000萬人追蹤，人氣高到不行。近日，糖糖就曬出好幾張走在日本街頭的照片，明明背對撩起裙子已經夠辣了，結果一轉正面竟然更加震撼。
可以看到穿著清涼露背，且搭配白色短裙、高筒靴的糖糖，身材比例十分完美，特別是糖糖背對鏡頭，刻意撩起裙子的畫面，性感蜜桃臀直接見客，似乎非常享受日本的街頭。怎料，下一張的她轉回正面後，胸前直接炸開，皮衣無肩帶的設計，讓她上半身看起來幾乎全空，D cup雙峰直接露出，大膽又火辣的風格，讓人看了鼻血狂流。
照片曝光後，立刻吸引不同國家的粉絲朝聖，「性感到好不真實」、「驚人的景象」、「根本是我的女神！」、「性感的炸彈」、「不行！這太美了！」；另外，也有不少女性網友直呼，「女生看到都臉紅了」、「這件衣服只有妳能駕馭」、「我需要喝點冰水。」
值得一提的是，糖糖日前也接受媒體訪問，她強調自己要性感到50歲。此外，擁有2千萬名粉絲的她，除了經營網美工作外，目前也積極學習歌唱、演戲等領域，近期也參與馬來西亞的愛情電影《KL愛情故事》並在劇情裡飾演小三，表現備受期待。（編輯：詹鎰睿）