求職成豬仔遭虐致死！1男棄屍日月潭山區 警方漏夜搜索
新北市警方日前在淡水破獲求職詐騙案，救出26名人質，昨（3）日掌握該集團在桃園中壢的據點前往攻堅，再度救出32人，並逮捕8名嫌犯。今日警方調查發現，有3名被害人疑似在囚禁時遭虐死，其中2人被棄屍在龜山山區已經找到遺體，還有一位男子的遺體疑似被丟到日月潭山區棄屍，警方現下正在漏夜搜索，希望能盡快找出屍體。
新北市淡水分局員警於11月1日，在新市三路一處社區大樓內破獲涉嫌施以囚禁、凌虐的8名人蛇集團，救出現場26名被害者，隨後又掌握該集團在桃園中壢的據點，再救出32名被害人。
不過有3位被害人等不及警方救援，已經不堪凌虐致死。57歲林男以及45歲黃女身患慢性病，被囚禁時沒有服藥，不堪受虐而亡。另位38歲黃男則是墜樓死。林男以及黃女的屍體已經找到，黃男的屍體疑似被棄屍在日月潭山區，警方正在摸黑搜索，現場出動吊車，人員垂降至深谷找尋，目前仍在搜尋中。
據了解，被救出的受害者表示，嫌犯透過求職或融資的廣告，哄騙出租帳戶便可獲利，結果一見面就上銬控制行動。眾人被囚禁期間，若私下交談就會被毆打，每天只給一到兩餐，一開始還有便當，之後只有泡麵果腹。且嫌犯疑似在餐中下藥，被囚禁期間都是昏昏沈沈。
全案細節仍待檢警持續釐清，目前21歲主嫌張姓男子與其他7位嫌犯，均依殺人、詐欺、妨害自由、傷害等罪嫌移送偵辦中。（編輯：倪浩軒）