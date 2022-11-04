憶2010獲百萬新北人支持　蔡英文：讓林佳龍超越我並當選

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余天致詞時說，林佳龍就像是他的兄弟，但最近自己二女兒的事情，加上身體沒有很好，對他很拍謝，沒有辦法跟他一起到處跑選舉。他說，國民黨大概也沒人選總統了，就讓侯友宜去選總統，讓林佳龍來做新北市長，余天最後也哽咽向現場鄉親請託，直呼「林佳龍是很優秀的人，我跟大家拜託，一定要支持我的兄弟」。
林佳龍視訊連線表示，新北市升格12年，預算增加了，但地方沒有甚麼建設，新莊定位是新北市的副都心，但他沒有真正成為副都心。「選我，跟侯友宜會有所不同」，包含輕軌會提升、都更也會讓城市大翻新，社會住宅、65歲以上長輩裝假牙也都會開始進行。
林佳龍也說，今天看到恩恩爸爸赴新北地院，正式提出國賠訴訟，他表示，未來，受欺負、受傷害的市民，不管是恩恩案或是三重的市民被警察打，「我都會替他們平反」。
廖婉如代替林佳龍登台致詞。她說，自己的爸爸日前過世，最近才從老家台南北上當林佳龍的分身。她說，自己待過7、8個城市，不知道是不是因為新北市民都是一樣北上認真打拚的人，所以感到新北市民好溫暖，「感謝大家給來到這裡4個月的林佳龍這麼多溫暖」。
廖婉如也說，昨天與前立委洪慈庸代替林佳龍掃街，加上今天恩恩爸的事情，讓她想到9年前「洪仲丘事件」時，國人給洪慈庸很多溫暖。今天看到恩恩爸面對政府壓力有委屈、沒辦法伸張，仍舊一個人在打拚，相當有感觸，相信新北市民都是溫暖的。
蔡英文壓軸抵達現場表示，她過去選新北市長的時候，掃了100多個市場，現在林佳龍也掃市場，面對面跟民眾接觸，選舉剩下20多天，選情真的很激烈，大家要一起做林佳龍的分身。
蔡英文回憶，2010她在新北市參選，第一次有民進黨候選人在新北市得到超過100萬票，雖然沒有選上，但獲得大家很多的支持，這次再次拜託新北市民，讓林佳龍超過100萬張票、超過蔡英文。
蔡英文說，林佳龍的條件很好，雖然起步比較晚，但一參選就「撩落去」，提出的構想很有格局跟遠見，她保證，林佳龍當市長會全心全意投入，不會把新北市當跳板，林佳龍絕對是一個可以讓新北大翻新的市長。