憶2010獲百萬新北人支持　蔡英文：讓林佳龍超越我並當選

▲蔡英文抵新莊替林佳龍站台，大讚林佳龍的太太廖婉如親切溫暖，呼籲在場民眾投給林佳龍，讓廖婉如一起服務。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.04）
▲蔡英文抵新莊替林佳龍站台，大讚林佳龍的太太廖婉如親切溫暖，呼籲在場民眾投給林佳龍，讓廖婉如一起服務。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.04）

記者黃宣尹／新北報導

2022-11-04 20:45:51

民進黨新北市長候選人林佳龍今（4）日成立新莊區總部，由於其仍在自主健康管理，因此由「最暖分身」、妻子廖婉如代打上台，林佳龍則以視訊連線發表談話；總統蔡英文則在活動壓軸到場發表演說，她指出，2010她在新北市參選，是首度有民進黨的候選人在新北得到超過100萬票，這次再次拜託新北市民，讓林佳龍超過100萬張票、超過蔡英文，因為林佳龍條件很好，會是一個全心投入、不會把新北市當跳板的市長。

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林佳龍今日成立新莊區總部，除蔡英文與廖婉如現場演說、林佳龍視訊連線搏得滿堂彩外，在地立委吳秉叡、立委余天及議員參選人鍾宏仁、翁震州、林秉宥都到場，現場擠滿民眾，展現「新北大翻新」團結勝選的氣勢。

余天致詞時說，林佳龍就像是他的兄弟，但最近自己二女兒的事情，加上身體沒有很好，對他很拍謝，沒有辦法跟他一起到處跑選舉。他說，國民黨大概也沒人選總統了，就讓侯友宜去選總統，讓林佳龍來做新北市長，余天最後也哽咽向現場鄉親請託，直呼「林佳龍是很優秀的人，我跟大家拜託，一定要支持我的兄弟」。

▲余天替林佳龍助講，談及日前二女兒過世，仍難掩激動情緒，台下支持者則溫暖打氣。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.04）
▲余天替林佳龍助講，談及日前二女兒過世，仍難掩激動情緒，台下支持者則溫暖打氣。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.04）
林佳龍視訊連線表示，新北市升格12年，預算增加了，但地方沒有甚麼建設，新莊定位是新北市的副都心，但他沒有真正成為副都心。「選我，跟侯友宜會有所不同」，包含輕軌會提升、都更也會讓城市大翻新，社會住宅、65歲以上長輩裝假牙也都會開始進行。

林佳龍也說，今天看到恩恩爸爸赴新北地院，正式提出國賠訴訟，他表示，未來，受欺負、受傷害的市民，不管是恩恩案或是三重的市民被警察打，「我都會替他們平反」。 

▲林佳龍新莊總部今日成立，其仍在自主健康管理期間，以視訊方式現身演講，獲得滿堂彩。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.04）
▲林佳龍新莊總部今日成立，其仍在自主健康管理期間，以視訊方式現身演講，獲得滿堂彩。（圖／記者黃宣尹攝，2022.11.04）
廖婉如代替林佳龍登台致詞。她說，自己的爸爸日前過世，最近才從老家台南北上當林佳龍的分身。她說，自己待過7、8個城市，不知道是不是因為新北市民都是一樣北上認真打拚的人，所以感到新北市民好溫暖，「感謝大家給來到這裡4個月的林佳龍這麼多溫暖」。

廖婉如也說，昨天與前立委洪慈庸代替林佳龍掃街，加上今天恩恩爸的事情，讓她想到9年前「洪仲丘事件」時，國人給洪慈庸很多溫暖。今天看到恩恩爸面對政府壓力有委屈、沒辦法伸張，仍舊一個人在打拚，相當有感觸，相信新北市民都是溫暖的。

蔡英文壓軸抵達現場表示，她過去選新北市長的時候，掃了100多個市場，現在林佳龍也掃市場，面對面跟民眾接觸，選舉剩下20多天，選情真的很激烈，大家要一起做林佳龍的分身。

蔡英文回憶，2010她在新北市參選，第一次有民進黨候選人在新北市得到超過100萬票，雖然沒有選上，但獲得大家很多的支持，這次再次拜託新北市民，讓林佳龍超過100萬張票、超過蔡英文。

蔡英文說，林佳龍的條件很好，雖然起步比較晚，但一參選就「撩落去」，提出的構想很有格局跟遠見，她保證，林佳龍當市長會全心全意投入，不會把新北市當跳板，林佳龍絕對是一個可以讓新北大翻新的市長。

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