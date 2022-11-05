內幕／謝國樑內部估小贏蔡適應　11月7日合體侯友宜掃街

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據了解，繼10月9日侯友宜前往基隆仁愛市場合體謝國樑拜票，11月7日兩人將再度同框車隊掃街，下周謝陣營也預計邀前台北市長郝龍斌掃街，另正著手規劃前總統馬英九、國民黨主席朱立倫與韓國瑜到基隆輔選，但具體時程仍在洽談中。倒數階段謝陣營也定調「來者不拒」態度，只要願意來都歡迎。
謝國樑陣營人士透露，依據目前內部民調，謝國樑支持度落在30%上下，領先蔡適應的25至27%區間，倘若將蔡適應、無黨籍候選人黃希賢、時代力量候選人陳薇仲加起來則約30%；另外，這次中間選民不表態率佔比高達30%，因此剛好形成「三三三局面」，內部也不會掉以輕心，評估選情仍是藍綠五五波膠著。
謝陣營人士更指出，雖至今內部民調謝國樑沒輸過，且在前新竹市長林智堅論文事件風波所引發的「外溢效應」，謝國樑內部民調支持度一度遠超蔡適應，但9月後領先幅度則已回到預估範圍3至5%。至於為何差距會縮小？該人士也坦言基隆市長林右昌執政8年，風評不錯、市政成績不差讓選民有感，因此基隆不像其他縣市，支持度容易出現龐大落差。
由於選情依舊緊張，針對未來該如何拉開差距，謝陣營定調不用「殺手鐧」、「大絕招」等方式向對手猛攻，輔選人士指出，謝國樑被提名參選時間點，相較蔡適應早了很多，而謝在參選初期就不斷針對各個面向，拋出一系列政見；謝陣營透露距選前剩不到1個月，「團隊將每天推出政見回顧」，以利選民重新複習。
該人士提到，謝國樑自今年6月初至今，不間斷地站在路口問候通勤族，長期經營陸戰，得到很多選民正面反饋，都說在路上看到謝很多次，「真的要說殺手鐧的話，就是民眾會去比較，候選人是為了選舉才來，還是真的關心通勤族」；謝堅持站路口貼近選民被看見，有利於轉換為選票支持。