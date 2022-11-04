25歲台男戰死烏克蘭！臉書曾曝戰地心聲：連睡覺都會怕

▲來自花蓮的曾聖光今年6月加入烏克蘭志願軍，不幸於日前在烏東與俄軍交戰時陣亡。（圖／翻攝自臉書）
▲來自花蓮的曾聖光今年6月加入烏克蘭志願軍，不幸於日前在烏東與俄軍交戰時陣亡。（圖／翻攝自臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-11-04 22:55:41

來自花蓮的25歲台灣男子曾聖光，今年6月加入烏克蘭志願軍，日前不幸傳來陣亡消息。曾聖光的家屬證實收到噩耗，據了解，曾聖光是第一位前往烏克蘭參戰從軍因而戰死的台灣人。事實上，曾聖光在個人臉書不時會分享自己在戰地的生活點滴，上月才提到「晚上睡覺睡到一半聽到砲聲都會怕」，因為永遠不知道砲彈會不會落在自己待的房子裡，如今看來格外令人唏噓。

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曾聖光陣亡的消息最先是從國外論壇傳出，而後曾聖光家屬接受媒體訪問時也證實，有收到噩耗通知，被告知曾聖光於本月2日在執行任務時受傷，最終傷重不治陣亡，不過我國外交部官方尚未證實此事。

而有網友找到曾聖光的個人臉書，前往烏克蘭後他仍不時會分享戰地生活點滴，上月中才發文表示，「老實說，我沒有把握每次都能那麼幸運，晚上睡覺睡到一半聽到砲聲都會怕，永遠都不知道下一刻會不會直接打在你待的房子」。而被問到在當地死亡機率大不大時，曾聖光回答「怎麼死的都不知道」。

曾聖光也曾透露，遇到許多人問他「怎麼加入你們」，他都感到頭很痛，直言「我看起來像招募員？」而陣亡消息傳出後，許多網友也紛紛湧入臉書留言致哀，「一路好走」、「謝謝你為和平而戰～願在天家繼續看顧台灣」、「願你安息」、「真正的英雄，向你致敬」。（編輯：倪浩軒）

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