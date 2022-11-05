神準心測！從你「滑手機」的姿勢　暴露真實個性和感情觀

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◼外在性格：
直覺力強，無比感性，記憶力強，難以放棄所愛，有點神秘。工作認真、敬業，充滿理想，靈活機警。才氣洋溢，創意很多，特殊魅力，交友廣闊。
◼內在性格：
你其實一點都不隨便，你知道誰對你好、誰對你不好，你很懂得拿捏，也愛恨分明。如果可以不需要故作堅強，你也不想要帶著刺，你只希望有人可以讓你依賴，讓你不用再繼續偽裝。有時候你只是嘴巴比較快，心裡沒有那個意思，你真心希望世界美好，每個人都幸福。
◼戀愛性格：
不要辜負你的信任，如果你信任對方，那就是毫無保留的相信。你的自我保護欲很強，如果被傷到一次，就絕對不允許再受同樣的傷，很難再相信。你對感情相當重視，只要愛上了，犧牲自己也在所不惜，是個非常難得的專一好情人。
🟡選B的人：一手拿著，用另一手大拇指操控
◼外在性格：
敏感，想像力強，直覺強，樂於助人，沒有安全感，富有同情心。熱情，興致高昂，不拘小節，有點急躁，精力充沛。求知欲強，喜歡冒險，風趣幽默，自我解嘲。
◼內在性格：
渴望被保護，渴望被真誠對待，喜歡被認可和被接受的感覺。有時候你就是人太好、硬不起來，常常被人利用，你要的很簡單，只要對方付出真誠的情感。
◼戀愛性格：
你不擅長表達，如果對方能感覺你對他三分的喜愛，事實上會有五分，如果能感覺到五分，事實上會有七分。你是不會坦白的，會淡化感情的表達，會壓抑自己的情緒。你不是沒脾氣，是為了愛放低自己的脾氣。你習慣性的對別人好，從來不知道自私是什麼。
🟡選C的人：兩手拿手機，用大拇指一起控制
◼外在性格：
才氣洋溢，創意很多。慷慨大方，機靈，自信且引人注目，自尊心稍強，重權勢，充滿理想，靈活機警。
◼內在性格：
內心脆弱，其實很想這麽做，但是又害怕受傷害，期望高但怕失落，需要溫暖的鼓勵。你想要的其實真的不多，只要遇上一個真的懂自己的人，真心不計較且喜歡真實的你就夠了。
◼戀愛性格：
胡思亂想，過份回憶過去，沈浸悲傷難釋懷。你總是在猶豫，渴望有人陪，可自己骨子裡要求自己不準這樣做。因為太愛對方，不想讓對方討厭，所以想讓對方覺得自己並不在乎、裝作無所謂，於是當你真的失去了，一個人默默承受許多，卻依然假裝不在意，其實後悔那些在乎沒有告訴對方。
🟡選D的人：一手拿手機，另一手食指操控
◼外在性格：
創造力強，機智過人，思路敏捷，妙語如珠，情緒反應大，反應快。為人實際，愛好美與藝術，善解人意，有時顧慮太多，充滿感性。思緒精明，特殊魅力，崇尚和諾，擅於操縱。
◼內在性格：
很多時候你只是選擇沈默，但那是你的溫柔，你寧願犧牲奉獻，也不願任何人受傷。有時候你只是嘴巴比較快，心裡沒有那個意思。你真心希望世界美好，每個人都幸福。你其實一點都不難理解，只不過渴望一些彈性，渴望一些夢想，還有懂你的人，就足夠了。
◼戀愛性格：
你其實並不喜歡喧器熱鬧，對你來說，舒適、習慣的地方才是好地方，對感情也是如此。 你最大的弱點就是心軟，即使受到再大的打擊和傷害，只要對方先低頭說對不起，虔誠的道歉，你就會忍不住說沒關系。最見不得別人哭，看到痛哭流涕的人會不由自主的同情或原諒。