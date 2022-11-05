台版柬埔寨詐騙虐死3人！警再逮1嫌 1具遺體仍下落不明
柬埔寨求職詐騙案在台灣也上演！日前新北市警方破獲囚禁凌虐受害者的詐騙集團，分別在新北淡水、桃園中壢救出58名受害人，更查出有3人不幸遭虐死，慘遭棄屍，警方在攻堅行動中逮補8嫌，其中一人移送少年法院，其餘7人被依私刑拘禁致死等罪向法院聲請羈押。昨（4）日深夜警方在桃園市龜山區再查獲逮補一名35歲陳姓嫌犯，他疑似為人蛇集團的幕後首腦，目前還有一具被害者的遺體尚未尋獲。
據了解，新北市淡水分局員警於11月1日，在新市三路一處社區大樓內破獲涉嫌施以囚禁、凌虐的8名人蛇集團，救出現場26名被害者，隨後又掌握該集團在桃園中壢的據點，再救出32名被害人。
不過，有3位被害人等不及警方救援，已經不堪凌虐致死。57歲林男以及45歲黃女身患慢性病，被囚禁時沒有服藥，最終在廁所吐血身亡，被裝進太空包丟進桃園市龜山山區，目前林男以及黃女的屍體已經找到。
另一位死者為38歲黃男，跳樓逃生時，從11樓掉落露臺身亡，隨後屍體疑似被棄屍在日月潭山區，昨天警方正在摸黑搜索，現場出動吊車，人員垂降至深谷找尋，目前仍在搜尋中。
據了解，被救出的受害者表示，嫌犯透過求職或融資的廣告，哄騙出租帳戶便可獲利，結果一見面就上銬控制行動。眾人被囚禁期間，若私下交談就會被毆打，每天只給一到兩餐，一開始還有便當，之後只有泡麵果腹。且嫌犯疑似在餐中下藥，被囚禁期間都是昏昏沈沈。
新北刑大組成專案小組持續循線追查共犯，昨天晚間11時在桃園市龜山區文化二路查獲35歲陳姓犯嫌到案，他疑似為人蛇集團首腦，目前正在初步釐清涉案內容及程度。（編輯：孫唯容）