曾聖光戰死烏克蘭！躲戰壕被砲彈擊中　同袍透露事發細節

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曾聖光在個人臉書不時會分享自己在戰地的生活點滴，可以看到他帶著中華民國國旗臂章在戰場上奔波，上月他也在臉書有感而發表示「晚上睡覺睡到一半聽到砲聲都會怕」，因為永遠不知道砲彈會不會落在自己待的房子裡。曾聖光也曾在手榴彈上畫出微笑臉，並寫下髒話，為高壓的軍旅生活增添趣味。
根據《Ettoday新聞雲》報導，一位曾在烏克蘭參戰返台的台灣志願者透露，看到曾聖光陣亡的消息，立刻聯繫與在烏克蘭作戰的戰友聯繫，該戰友證實該曾聖光確實已經在頓巴斯（Donbas）前線陣亡。他表示，當時曾聖光與一名澳洲民兵一起躲在戰壕中，突然有一顆砲彈打來爆炸，造成曾聖光頭部受重創，失血過多身亡。
該名台灣志願者表示，陣亡者都交由烏克蘭政府處理後事，依照先前對其他民兵的後事處理，家屬大約一個半月左右才能領到遺體。
對此，我國外交部指出，有關媒體報導我國人加入志願軍赴烏克蘭參戰不幸身亡的消息，外交部對此高度重視、極為關心，已經在第一時間透過相關駐處及多方管道進行跨國查證，並與家屬取得聯繫，表達政府關心。如果有進一步的確認消息，外交部會立即對外說明。
對於我國人在烏克蘭盧甘斯克州(Luhansk)激戰區可能遭遇危難，外交部將窮盡可能管道查証，並提供家屬一切必要協助。（編輯：孫唯容）