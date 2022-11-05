曾聖光戰死烏克蘭！躲戰壕被砲彈擊中　同袍透露事發細節

▲台灣25歲男子曾聖光前往烏克蘭參戰，近期卻傳陣亡消息，一名同樣在烏克蘭作戰的台灣同袍表示，。（圖／Twitter@super_dobure）
▲台灣25歲男子曾聖光前往烏克蘭參戰，近期卻傳陣亡消息，一名同樣在烏克蘭作戰的台灣同袍表示，。（圖／[email protected]_dobure）

編輯中心/綜合報導

2022-11-05 11:36:49

來自花蓮的25歲台灣男子曾聖光，今年6月加入烏克蘭志願軍，不料本（11）月2日在烏東盧甘斯克州與俄軍交戰時陣亡，其家屬證實收到噩耗。一名同樣在烏克蘭作戰的台灣同袍表示，他與死者隸屬於不同單位，有仍在烏克蘭的戰友證實曾聖光已在頓巴斯（Donbas）前線陣亡，事發時時突然有一顆砲彈打來爆炸，造成曾聖光頭部受重創，失血過多身亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
烏俄戰爭開打超過8個月，不少國際志願兵加入助烏抗俄，來自台灣的25歲曾聖光也成為志願兵，在今年6月前往烏克蘭，不料卻在本月2日在執行任務時受傷，最終傷重不治陣亡，成為第一位前往烏克蘭參戰從軍因而戰死的台灣人。

▲（圖／翻攝曾聖光臉書）
▲曾聖光在個人臉書不時會分享自己在戰地的生活點滴，可以看到他帶著中華民國國旗臂章在戰場上奔波。（圖／翻攝曾聖光臉書）
曾聖光在個人臉書不時會分享自己在戰地的生活點滴，可以看到他帶著中華民國國旗臂章在戰場上奔波，上月他也在臉書有感而發表示「晚上睡覺睡到一半聽到砲聲都會怕」，因為永遠不知道砲彈會不會落在自己待的房子裡。曾聖光也曾在手榴彈上畫出微笑臉，並寫下髒話，為高壓的軍旅生活增添趣味。

▲曾聖光生前常在臉書貼出參軍的點滴。（圖／翻攝臉書）
▲曾聖光也曾在手榴彈上畫出微笑臉，並寫下髒話，為高壓的軍旅生活增添趣味。（圖／翻攝臉書）
根據《Ettoday新聞雲》報導，一位曾在烏克蘭參戰返台的台灣志願者透露，看到曾聖光陣亡的消息，立刻聯繫與在烏克蘭作戰的戰友聯繫，該戰友證實該曾聖光確實已經在頓巴斯（Donbas）前線陣亡。他表示，當時曾聖光與一名澳洲民兵一起躲在戰壕中，突然有一顆砲彈打來爆炸，造成曾聖光頭部受重創，失血過多身亡。

該名台灣志願者表示，陣亡者都交由烏克蘭政府處理後事，依照先前對其他民兵的後事處理，家屬大約一個半月左右才能領到遺體。

▲來自花蓮的曾聖光今年6月加入烏克蘭志願軍，不幸於日前在烏東與俄軍交戰時陣亡。（圖／翻攝自臉書）
▲來自花蓮的曾聖光今年6月加入烏克蘭志願軍，不幸於日前在烏東與俄軍交戰時陣亡。（圖／翻攝自臉書）
對此，我國外交部指出，有關媒體報導我國人加入志願軍赴烏克蘭參戰不幸身亡的消息，外交部對此高度重視、極為關心，已經在第一時間透過相關駐處及多方管道進行跨國查證，並與家屬取得聯繫，表達政府關心。如果有進一步的確認消息，外交部會立即對外說明。

對於我國人在烏克蘭盧甘斯克州(Luhansk)激戰區可能遭遇危難，外交部將窮盡可能管道查証，並提供家屬一切必要協助。（編輯：孫唯容）

曾聖光戰死俄烏戰爭！外交部：提供家屬一切必要協助

曾聖光戰死「網盼接他英靈回台」！王定宇曝進度：努力中

曾聖光烏克蘭陣亡！生前見白磷彈轟炸　手榴彈畫笑臉減壓

25歲曾聖光赴烏克蘭陣亡！趙少康哀嘆：有很深的感傷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀