台版柬埔寨詐騙案！主嫌桃園落網　凌虐58人、3死遭棄屍

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破門攻堅時，警方發現，26名被害人遭囚禁在一間5坪大小房間內，每人都被手銬、腳鐐緊緊銬住，皆有明顯外傷，人蛇集團還將整間房間用辣椒水噴灑，造成多人呼吸困難。不僅如此，被害人一天只能吃到一餐，假如稍有反抗或不聽從指示，就會遭到電擊棒或球棒毆打，詐騙成員甚至還會拿菸頭燙被害人身體，行徑相當惡劣。
警方組成專案小組持續追查，在3日中壢青峰路一處社區大樓，再破獲該詐騙集團第二處據點，逮捕張姓犯嫌等8名成員，現場查扣束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具以及手機、監視器等證物，並將囚禁在場的32名被害人救出，獲救當下，有被害人見到警方不禁直呼：「耶穌來了！」
不過，有3名被害人沒等到警方救援，就不堪詐團成員的凌虐身亡，還慘遭棄屍深山。據了解，被害的57歲林男以及45歲黃女，2人皆患有慢性病，被囚禁時沒有服藥，最終在廁所吐血身亡，隨後詐團成員把屍體裝進太空包，開車前往桃園市龜山山區棄屍，目前林男以及黃女的屍體已經被尋獲。
另一位死者為38歲黃男，跳樓逃生時，從11樓掉落露臺身亡，屍體疑似被棄屍在日月潭台21線山區，昨天警方在山區摸黑搜索，現場出動吊車，人員垂降至深谷找尋，目前仍在搜尋中。
5日上午10點，警政署長黃明昭前往新北市刑大，頒發慰勉金鼓勵淡水分局及刑警大隊重要有功人員。黃明昭表示，詐騙集團將被害人拘禁凌虐無辜受害，其行徑令人相當髮指，絕對要讓不法分子接受嚴厲的法律制裁，全國警察機關也務必要偵防並重，全力打擊詐騙集團犯罪，也要防止民眾被害，保障國人安全環境。（編輯：孫唯容）