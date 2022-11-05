台版柬埔寨詐騙案！主嫌桃園落網　凌虐58人、3死遭棄屍

▲台灣驚傳柬埔寨詐騙案，警方在桃園市龜山區文化二路，查獲綽號「茶董」的35歲幕後主嫌之一的陳姓男子到案，並帶回漏夜偵詢，釐清涉案內容及程度。（圖／翻攝畫面）
▲台灣驚傳柬埔寨詐騙案，警方在桃園市龜山區文化二路，查獲綽號「茶董」的35歲幕後主嫌之一的陳姓男子到案，並帶回漏夜偵詢，釐清涉案內容及程度。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-11-05 10:35:402022-11-05 10:46:03

台灣驚傳柬埔寨詐騙案！新北市警方1日及3日連續破獲詐騙集團據點，成功救出58名受害者，另外有3人不堪詐團成員凌虐，不幸身亡。昨（4）日深夜11點多，警方在桃園市龜山區文化二路，查獲綽號「茶董」的35歲幕後主嫌之一的陳姓男子到案，並帶回漏夜偵詢，釐清涉案內容及程度。針對該案，目前警方共逮捕17名嫌犯歸案，全案仍在擴大偵辦中。

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▲台版柬埔寨詐騙案，警方4日深夜逮捕綽號「茶董」的主嫌之一陳姓男子。（圖／翻攝畫面）
▲台版柬埔寨詐騙案，警方4日深夜逮捕綽號「茶董」的主嫌之一陳姓男子，漏夜偵詢釐清涉案內容及程度。（圖／翻攝畫面）
回顧事發經過，本（11）月1日，淡水警分局接獲一名父親報案，聲稱自己的兒子日前北上應徵工作，卻遭詐騙集團欺騙並控制行動自由，調查後前往位在新市三路一處社區大樓，當場查獲涉嫌囚禁、凌虐的19歲鄭姓、20歲林姓、34歲呂姓、22歲李姓、19歲劉姓、18歲邱姓、21歲鄧姓及黃姓未成年等8名成員，並救出現場26名被害者。

▲今（4）日稍早，警方調查發現，有3名被害人疑似在囚禁時遭虐死，目前已發現2具遺體，而3人的死因也曝光。（圖／翻攝畫面）
▲警方逮捕人蛇集團成員。（圖／翻攝畫面）
破門攻堅時，警方發現，26名被害人遭囚禁在一間5坪大小房間內，每人都被手銬、腳鐐緊緊銬住，皆有明顯外傷，人蛇集團還將整間房間用辣椒水噴灑，造成多人呼吸困難。不僅如此，被害人一天只能吃到一餐，假如稍有反抗或不聽從指示，就會遭到電擊棒或球棒毆打，詐騙成員甚至還會拿菸頭燙被害人身體，行徑相當惡劣。

▲被害人手腳都有傷痕。（圖／翻攝畫面）
▲被害人手腳都有傷痕。（圖／翻攝畫面）
▲被害人手腳都有傷痕。（圖／翻攝畫面）
▲被害人手腳都有傷痕。（圖／翻攝畫面）
警方組成專案小組持續追查，在3日中壢青峰路一處社區大樓，再破獲該詐騙集團第二處據點，逮捕張姓犯嫌等8名成員，現場查扣束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具以及手機、監視器等證物，並將囚禁在場的32名被害人救出，獲救當下，有被害人見到警方不禁直呼：「耶穌來了！」

▲被害人獲救。（圖／翻攝畫面）
▲獲救當下，有被害人見到警方不禁直呼：「耶穌來了！」（圖／翻攝畫面）
不過，有3名被害人沒等到警方救援，就不堪詐團成員的凌虐身亡，還慘遭棄屍深山。據了解，被害的57歲林男以及45歲黃女，2人皆患有慢性病，被囚禁時沒有服藥，最終在廁所吐血身亡，隨後詐團成員把屍體裝進太空包，開車前往桃園市龜山山區棄屍，目前林男以及黃女的屍體已經被尋獲。

▲今（4）日稍早，警方調查發現，有3名被害人疑似在拘禁時遭虐死，並被遺棄在龜山山區，目前已發現2具遺體。（圖／翻攝畫面）
▲有3名被害人疑似在拘禁時遭虐死，有2具遺體被棄屍龜山山區。（圖／翻攝畫面）
另一位死者為38歲黃男，跳樓逃生時，從11樓掉落露臺身亡，屍體疑似被棄屍在日月潭台21線山區，昨天警方在山區摸黑搜索，現場出動吊車，人員垂降至深谷找尋，目前仍在搜尋中。

▲警方正在日月潭山區漏夜搜索，希望趕快找到被詐騙集團棄屍的黃姓男子。（圖／翻攝畫面）
▲警方4日在日月潭山區漏夜搜索，希望趕快找到被詐騙集團棄屍的黃姓男子。（圖／翻攝畫面）
5日上午10點，警政署長黃明昭前往新北市刑大，頒發慰勉金鼓勵淡水分局及刑警大隊重要有功人員。黃明昭表示，詐騙集團將被害人拘禁凌虐無辜受害，其行徑令人相當髮指，絕對要讓不法分子接受嚴厲的法律制裁，全國警察機關也務必要偵防並重，全力打擊詐騙集團犯罪，也要防止民眾被害，保障國人安全環境。（編輯：孫唯容）

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