只有兩天！全家特大杯拿鐵35元 7-11美式「買11送11」
周末北台灣降溫有感，清晨低溫下探16度，如果一早想來杯熱咖啡，今明兩天（11/5、11/6）都是補充咖啡杯數的好時機。全家在門市祭出特大杯拿鐵2杯80元，且都可搭配環保杯折5元優惠，每杯平均最低35元，等於是原價70元買一送一。若是慣喝7-11咖啡的民眾，不妨再多等幾天，11月9日起APP將開賣濃萃美式「買11送11」，且能線上寄杯、冷熱互換。
全家近幾周在「康康5」活動中，都加入Let's Café咖啡2杯組促銷，特色是可「線下購買、線上寄杯」，日後能無期限跨店取，不用再擔心弄丟小白單收據，相當方便。由於APP系統設定同品項、同會員跨店取寄杯庫存上限是10杯，在「呷好道相報」的口碑之下，省錢民眾幾乎已是買好買滿，個人想再多買也沒辦法，不過繼前幾周的大杯美式、大杯拿鐵之後，全家本周首度祭出「特大杯拿鐵」，等於是全新的品項，又能補充10杯無兌換期限的咖啡庫存。
由於是採取線下買、線上存的模式，仍有不少消費者霧煞煞，在APP中找不到促銷咖啡。目前「康康5」活動商品只能到門市櫃台購買，今明兩天（11/5、11/6）只要告知店員要買「特大杯拿鐵2杯80元」，且一次最多能購買5組（上限10杯），出示APP會員條碼讓店員將10杯全數存入APP，就能無期限慢慢喝，且之後同樣可跨店兌領、冰熱互換。以無兌換期限的預購咖啡來說，特大杯拿鐵2杯80元，相當於5.7折，已是值得入手的折幅，若是每杯都使用環保杯，兌換時會再退5元到Fami錢包裡，等於單杯只要35元、更相當於買一送一，快把握活動最後兩天。
如果習慣到7-ELEVEN買咖啡的話，得再多等幾天才是補貨時機，針對即將到來的雙11大檔，OPEN POINT APP行動隨時取自11月9日起會推出眾多咖啡優惠，最划算當屬大杯濃萃美式「買11送11」、平均每杯28元；屆時也會同步開賣大杯拿鐵19杯特價711元，每杯平均37元、約是6.8折。