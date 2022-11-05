蔣萬安、黃珊珊頻拿高端攻擊陳時中　醫師：心態何其殘忍

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此外，林靜儀進一步表示，民進黨台北市長候選人陳時中團隊日前公布一支短片，透過2位女士的口白，凸顯在台灣有相當比例藥物過敏的民眾，無法施打mRNA疫苗；而次蛋白疫苗的問世，正是提供這些藥物過敏的民眾，多一個可以施打的選擇。
林靜儀說，然而國民黨候選人蔣萬安卻是非不分，批評這是「惡意的政治操作」，無黨籍候選人黃珊珊更嘲諷「找因為打高端所以要補打疫苗的人背書」，2人想方設法就是要藉由疫苗等議題來攻擊陳時中，卻無視不同體質民眾在藥物過敏下，需要有選擇疫苗的權利，剝奪他們免於遭受已知副作用的可能﹔這2位市長候選人的心態何其殘忍，未來若擔任市長，如何照顧更多不同需求的市民？
林靜儀強調，疫苗是戰略物資，世界各先進國家都投入非常多經費、頂尖團隊，加速研發；最諷刺的是， 國民黨團與蔣萬安在2020年還曾召開記者會，要求中央政府提高國產疫苗獎勵、降低二期試驗門檻、支持國產疫苗，厚植國內的生技產業，現在卻為了選舉處處打壓。呼籲在野黨候選人，勿再利用高端做為選舉攻防的工具、不要再抹黑傷害台灣的生技醫療產業。
林靜儀說，蔣萬安、黃珊珊要選的是台北市長，不是衛福部長，請讓選戰回到市政議題的交鋒上，台北市民想要的，絕不是一個一天到晚只會傷害國家防疫團隊努力的市長候選人。