蔣萬安抹黑陳時中害死人 林鶴明揭：請鬼拿藥、首露敗象
國民黨台北市長候選人蔣萬安昨日表示，去年一名超商店員因規勸顧客戴口罩，而遭到刺殺，更歸因是競選對手、前疫情指揮官陳時中強硬規定店員要規勸顧客戴口罩，才造成的悲劇，相關說法一出，引發論戰；民進黨副秘書長林鶴明今（5）日上午表示，這篇臉書一定是有人叫蔣萬安發文的，沒有小編敢自己寫這種文章；而寫這種消費往生者、硬要牽拖競選對手的爭議文章，不像一個領先者會做的，這就是這場選舉中，蔣萬安首露敗象的一次操作。
林鶴明說，蔣萬安昨天半夜在臉書刻意帶風向，操作去年11月有一位超商店員因為規勸顧客戴口罩而遭刺死，卻硬要帶風向說悲劇是陳時中發布的公文要求大家戴口罩。
林鶴明感嘆，這事件當然是悲劇，但造成悲劇發生的是那位行兇的歹徒。蔣萬安卻為了選舉，過了1年後，刻意在辯論賽前一晚發文帶風向要扭曲成陳時中的罪，卻絲毫未譴責行兇的歹徒，這是多麽醜陋的臉書文。
林鶴明表示，這篇臉書一定是有人叫蔣萬安發文的，沒有小編敢自己寫這種文章，而這是蔣萬安在這場選舉中，首露敗象的一次操作。
林鶴明表示，這篇文章極度爭議，消費往生者、硬要牽拖競選對手，這完全不像一個領先者會發文的內容，蔣萬安的畫風轉變，更證明有媒體民調顯示蔣萬安民調下滑的趨勢已造成蔣陣營內部的壓力，開始請鬼拿藥。
林鶴明表示，當年2014年柯文哲和連勝文對戰，選戰後期有次連勝文公開批評馬英九，這樣的操作讓人極度意外，事後沒幾天連勝文馬上改口，這就是策略搖擺的特徵，也是競選陣營腳步亂了的鐵證。林也再度重申，這篇臉書貼文就是蔣萬安的畫風亂了，首次顯露敗象的操作。