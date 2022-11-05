解封旅展搶瘋！林氏璧曝「遊日黃金期 」：到東京做9件事

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📍1、去豐洲市場吃壽司大，在觀光客大量回流後，壽司大、大和壽司有可能恢復恐怖的排隊人潮，先吃再說。
📍2、米其林有上榜的餐廳先吃，如果有興趣的話，最好趁現在。以拉麵來說，有上榜的三間一星店：鳴龍，銀座八五，金色不如歸，先去吃吧。
📍3、去橫濱看會走路的鋼彈，目前預訂展出到2023年3月底。
📍4、去澀谷看宮下公園、Shibuya Sky展望台、銀座線澀谷新站。這應該是三年來東京變化最多的地方，天際線已經完全改變。
📍5、去新宿東口看3D可愛立體貓廣告，也可以看看新宿東西連絡通道、Suica企鵝廣場、已經蓋好高聳入雲的東急歌舞伎町TOWER。
📍6、虎之門之丘值得一逛，現在周邊住宅棟和商業棟都落成了，可逛逛虎之門橫町，Urban Research和全家的聯名「URBAN FAMIMA」，去頂樓的Andaz Tokyo看看東京鐵塔。
📍7、東京車站的拉麵新激戰區值得一吃，除了東京拉麵一番街，近年又開了兩個：八重洲地下街的「東京ラーメン横丁」、KITTE地下1樓的「拉麵激戰區東京丸之內」。
📍8、看繽紛的夜晚點燈。
📍9、排隊比較不誇張的迪士尼樂園。
遊玩清單引起民眾共鳴，剛從日本玩回來的網友也留言附和：「非常同意，現在去日本匯率好、旅客還不算多，日本人90%以上都戴口罩，戴緊緊非常安全」、「10/21一早一次吃了大和壽司、壽司大，兩間排隊加吃的時間不到3小時，東京車站六厘舍排隊也不超過10分鐘，星巴克臻選內用也是都有空位，真的很推現在去東京玩」，不過也有人反饋10月底赴日時，迪士尼已經開始出現人潮，一個設施排隊只要15分鐘的美好時光不再，不過遊行時還是可以舒服的坐下來看。
■2022年底前去東京建議要做的九件事
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