解封旅展搶瘋！林氏璧曝「遊日黃金期 」：到東京做9件事

▲ITF台北國際旅展4日開幕，解封後吸引大批民眾前來逛展，不少人想趁機採買日本行程。（圖／記者葉政勳攝）
▲ITF台北國際旅展4日開幕，解封後吸引大批民眾前來逛展，不少人想趁機採買日本行程。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-11-05 10:44:462022-11-05 10:47:28

忍了快三年，終於盼來邊境解封，即便機票、住宿不便宜，仍有不少民眾心急如焚飛出去。疫後規模最大的ITF旅展在南港展覽館登場，昨（4）日開展首日人潮擠爆，不少民眾直奔日本、韓國兩大主題攤，直言能出國就不想留在國內玩。知名旅遊部落客林氏璧也指出，現在到年底正是去日本玩的「黃金時間」，理由曝光讓眾人點頭稱是。

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林氏璧在粉專分享，「現在到2022年底前，建議你去一趟東京」，雖然機票還是不便宜，或是有可能面臨班機取消的風險，但他仍認為很值得。原因是到今年底前，到日本遊玩的旅客還不會恢復到疫情之前的正常量，尤其現階段中國堅持「清零」，因此短時間內不會出現大量中國旅客，加上日幣大跳水，讓他大讚：「現在去東京真的是黃金時間呀！」趁旅客尚未大量回流之前，林氏璧也列出到東京建議做的9件事

▲知名旅遊部落客「旅人」說，有種藍叫京都藍。（圖／「風塵萬里 旅人手札」提供）
▲知名旅遊部落客「旅人」說，有種藍叫京都藍。（圖／「風塵萬里 旅人手札」提供）
📍1、去豐洲市場吃壽司大，在觀光客大量回流後，壽司大、大和壽司有可能恢復恐怖的排隊人潮，先吃再說。

📍2、米其林有上榜的餐廳先吃，如果有興趣的話，最好趁現在。以拉麵來說，有上榜的三間一星店：鳴龍，銀座八五，金色不如歸，先去吃吧。

📍3、去橫濱看會走路的鋼彈，目前預訂展出到2023年3月底。

📍4、去澀谷看宮下公園、Shibuya Sky展望台、銀座線澀谷新站。這應該是三年來東京變化最多的地方，天際線已經完全改變。

📍5、去新宿東口看3D可愛立體貓廣告，也可以看看新宿東西連絡通道、Suica企鵝廣場、已經蓋好高聳入雲的東急歌舞伎町TOWER。

▲林氏璧分享2022年底前去東京建議要做的九件事。（圖／取自「日本自助旅遊中毒者」）
▲林氏璧分享2022年底前去東京建議要做的九件事。（圖／取自「日本自助旅遊中毒者」）
📍6、虎之門之丘值得一逛，現在周邊住宅棟和商業棟都落成了，可逛逛虎之門橫町，Urban Research和全家的聯名「URBAN FAMIMA」，去頂樓的Andaz Tokyo看看東京鐵塔。

📍7、東京車站的拉麵新激戰區值得一吃，除了東京拉麵一番街，近年又開了兩個：八重洲地下街的「東京ラーメン横丁」、KITTE地下1樓的「拉麵激戰區東京丸之內」。

📍8、看繽紛的夜晚點燈。

📍9、排隊比較不誇張的迪士尼樂園。

遊玩清單引起民眾共鳴，剛從日本玩回來的網友也留言附和：「非常同意，現在去日本匯率好、旅客還不算多，日本人90%以上都戴口罩，戴緊緊非常安全」、「10/21一早一次吃了大和壽司、壽司大，兩間排隊加吃的時間不到3小時，東京車站六厘舍排隊也不超過10分鐘，星巴克臻選內用也是都有空位，真的很推現在去東京玩」，不過也有人反饋10月底赴日時，迪士尼已經開始出現人潮，一個設施排隊只要15分鐘的美好時光不再，不過遊行時還是可以舒服的坐下來看。

■2022年底前去東京建議要做的九件事
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