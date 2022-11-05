2024總統大選勢在必行？川普：非常非常可能再選一次
美國下周即將迎來期中選舉，作為共和黨超級助選員的前總統川普（Donald Trump），他在不斷出席的造勢活動中也被問及是否會再戰2024，隨著對於拜登施政「期中考」愈來愈近，川普也逐漸改變曖昧的態度，在造勢晚會上喊出「非常、非常、非常有可能再選一次」，表達迄今最強烈的參選意願。
綜合外媒報導，美國前總統川普近日助選行程滿檔，但他熟知選戰消息的人士指出川普的競選團隊正在討論將於11月14日宣布再戰總統大選的消息。儘管進入倒數的期中選舉對拜登或川普來說並無直接影響，但期中選舉普遍被認為是總統大選的「前哨戰」，因此兩人近期皆積極替同黨候選人站台，可說為2024大選鋪路。
川普在愛荷華州的共和黨候選人站台時提到，自己捲土重來的可能性極高。川普聲稱自己會在2020大選落敗是因為選舉舞弊，並稱當時自己獲得的選票比美國史上任何競選連任的總統都還要多，「我贏了兩次！第二次還贏得比第一次多，2020年的選票比2016年多了好幾百萬張！」，他強調為了讓美國安全、光榮，自己「非常、非常、非常有可能再選一次」
事實上，川普在2020大選中得到7200多萬票，確實是美國「在位總統」競選連任的最高紀錄，但仍輸給了當時拜登的8100萬票，選舉人票則是232票對上302票；川普過去數月不斷發出再次參選的預告，每次都說支持者將對他的決定「非常滿意」，這次可能參選的發言被外界視為迄今最強烈的宣示。