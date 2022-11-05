《灌籃高手》聲優大換血！櫻木變胖虎 湘北5人名單公開
熱血人氣動畫《灌籃高手》是許多人童年的經典之作，全新電影版在12月3日於日本搶先上映，台灣則暫定為2023年1月13日上映。官方陸續公開電影相關資訊，4日公布「湘北五虎」的配音聲優，陣容與動畫版完全不同，櫻木花道從草尾毅改由木村昴配音，知名代表作品有《哆啦A夢》中的胖虎，令粉絲相當期待。
《灌籃高手》電影版《THE FIRST SLAM DUNK》，官方公開湘北主要5名角色的聲優陣容，櫻木花道（木村昴）、流川楓（神尾晉一郎）、赤木剛憲（三宅健太）、宮城良（仲村宗悟）、三井壽（笠間淳擔綱）。櫻木花道配音員木村昴，代表作品有《哆啦A夢》的胖虎，詮釋出霸道又帶有天真的小學生，這次詮釋熱血帥氣的櫻木，也讓眾多粉絲相當驚喜。
《灌籃高手》描述櫻木花道為了追求晴子進入湘北籃球隊，從籃球門外漢逐漸成長茁壯的故事，其中不僅有熱血的比賽再加上感人的友誼，從1990年在《週刊少年 Jump》上連載後，就吸引大批忠實粉絲喜愛。1993年至1996年推出電視動畫版，並陸續上映4部電影版（劇場版），如今也將再度登上大螢幕。影商双喜電影也為台灣粉絲帶來好消息，《灌籃高手》最新電影暫定於明年1月13日在台上映。