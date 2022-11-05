蔣萬安抹黑害死人 陳時中競總斥奧步：請當個有格調的人
國民黨台北市長候選人蔣萬安昨日表示，去年一名超商店員因規勸顧客戴口罩，而遭到刺殺，更歸因是競選對手、前疫情指揮官陳時中強硬規定店員要規勸顧客戴口罩，才造成的悲劇，相關說法一出，引發論戰；陳時中競選總部發言人、醫師羅浚晅今（５）日表示，不幸事件竟遭蔣萬安作為選舉操作的題材，實在感到非常遺憾，也譴責蔣萬安的選舉奧步。
羅浚晅表示，台灣社會在過去1000多天團結防疫、相互合作，台灣人向國際展現無與倫比的公民素養，在關鍵時刻都會挺身而出保護彼此的健康安全。這起不幸事件大家都很遺憾，希望社會能從中學習、獲取經驗與智慧，讓社會更好。而此不幸事件經過1年，正值其親友懷念這位當事人的重要時刻，蔣萬安竟以此事件進行選舉操作，這不是台灣社會的價值。
羅浚晅質疑，蔣萬安於辯論會前夕拿不幸事件做政治操作，扭曲、抹黑成陳時中的錯，卻絲毫不譴責行兇的歹徒，是不是因為蔣萬安近日民調下滑，而自亂陣腳，胡亂攻擊、造謠？
羅浚晅敬告蔣萬安，請停止製造社會對立，選舉並非要打敗誰而拿到政權，一場選舉不應該違背人性，請看見市民對社會和諧的期盼，回歸選舉正軌及社會價值，請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任。