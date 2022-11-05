新住民政策5照顧！張善政：桃園新住民就是我們的家人

▲國民黨桃園市長候選人張善政4日晚間與前內政部長李鴻源一同出席中廣《友話直說》節目，接受主持人羅友志專訪。（圖／資料照片）
▲國民黨桃園市長候選人張善政4日晚間與前內政部長李鴻源一同出席中廣《友話直說》節目，接受主持人羅友志專訪。（圖／資料照片）

本報訊

2022-11-05 11:13:34

國民黨桃園市長候選人張善政昨（4）日晚間與前內政部長李鴻源一同出席中廣《友話直說》節目，接受主持人羅友志專訪。張善政在節目中提到新住民政見，他指出，新住民來到台灣就是我們的家人，因此自己提出「新住民5照顧」，除推出新住民生活適應班2.0方案外，也要提升新住民公民參與，邀請擔任服務大使、局處諮詢委員等，爭取與新住民母國建立姊妹市、姐妹校，推動對應文化交流活動，讓新住民成為桃園市最佳的跨文化策展人。

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在節目中，張善政與李鴻源先是談及先前到桃園總圖「檢驗鄭績」的情形。張善政表示，自己入主桃園市政府，絕對恪守「清廉政府、乾淨發包」，確保政府標案發包過程，沒有私人關係涉入；李鴻源則提到，政府標案與施工都應該回歸專業，張善政當選後，自己將極力協助總盤查、總體檢桃園的大大小小工程。

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▲張善政表示新住民來到台灣就是我們的家人，因此自己提出「新住民5照顧」。（圖／資料照片）
一直以來，相當關注新住民權益的主持人羅友志，也在節目上詢問張善政有無相關政見。張善政回應，新住民來到台灣就是我們的家人，因此大家應該要不分彼此，互相尊重、互相疼惜，讓每一位來到桃園的新住民，都能在一個最友善的環境下生活、就業，讓每一位在桃園成長的新二代，都能健康、成功的發展。

張善政指出，自己要從生活適應、職涯培力、公民參與、法扶與急難救助、文化發展等五個面向，為新住民與新二代而努力。

第一、為了讓新住民朋友儘早融入在地生活，提出「新住民生活適應班2.0」方案，擴大既有課程與服務，積極設立「新住民輔導員」支持系統，主動進入社區，協助新住民朋友，在最短時間適應、融入在地生活。

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▲相當關注新住民權益的主持人羅友志，在節目上詢問張善政有無相關政見。（圖／資料照片）
第二，新住民職涯培力站，培養多元就業能力：廣辦多語系的線上進修課程與語言課程，讓忙於家務的新住民朋友能利用時間充實自己；協同在地企業，為新住民朋友提供各類專業訓練，鼓勵新住民進修發展第二專業，提供更多在地就業、福利權益等資源，讓新住民享有更多元的工作機會與權益；市府亦將提供家事服務與管理、保母托幼、居家陪伴以及長照照護員等訓練，不僅能運用在照顧家人，更能共同投入長照2.0的行列。

第三，新住民公民參與：招募、培訓新住民擔任「新住民服務大使」，鼓勵新住民與新二代建立原生地與新家園的連結，讓桃園成為台灣與東南亞等國家互動往來的核心，並爭取與新住民母國建立姊妹市、姐妹校，推動對應文化交流活動，讓新住民成為桃園市最佳的跨文化策展人。

第四，法律服務與急難救助：市府及區公所設立「多元服務櫃臺」，由新住民或具備語言能力人員擔任窗口，並提供口譯、筆譯服務；設立法律諮詢服務一條龍窗口，由具備移民、衛福、社會、經發等單位背景人員駐點，為新住民提供各項諮商，彌補現行制度的不足。

第五，文化發展層面，籌建「桃園多元文化藝術設計院」，發揮新住民原生地文化創意，結合藝術、文化、產業與設計，創造多元產品價值；舉辦多元文化節慶活動，型塑不同文化之間的相互尊重及和諧氛圍。

同時，也透過發行「新住民人物誌」、開闢線上與廣播節目，提供新住民相關權益資訊，介紹在桃園各行各業努力的新住民朋友與職人、不同國家的民俗文化特點等，讓大家更加互相認識、互相尊重。

據政府公開資料，截至110年12月為止，桃園市的新住民人口已達6.3萬多人，約占全台56萬名新住民人口的11%，其中，女性新住民比例達90%，以陸配及東南亞配偶為主。此外，桃園新住民家庭裡，就讀國中小學的新二代約有1.9萬人，數量名列全台第二。

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