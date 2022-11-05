「免運」不再是優勢？後疫情時代網購3大趨勢主流崛起

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Money101「2022消費者網購支付行為」調查結果也發現，疫情推動各大型電商購物平台廝殺戰場，高達78.72%受訪者選擇綜合型電商平台，如PChome、Momo或蝦皮購物，選擇品牌官網或是實體零售網購通路僅達9.09%，而國外集合式品牌網站則4.25%，透過第三方外送平台如UberEats、Foodpanda等也僅有 7.95%，從市調觀察，消費者使用美食外送平台大多仍以餐廳美食為主，相對鮮少購買生活用品或生鮮食品。
此外，有31.83%受訪者重視電商是否提供多種類的商品或品牌，商品價格優惠、回饋與折扣竟然不是消費者首要的考量。其次，平台免運費的吸引力竟也不如預期，在此次市調中僅達9.77% 。
科技更替的助力來自人性追求迅速及方便，當平台除了滿足消費者購物外，若能同時提供額外評價推薦、超市快配、商品直播互動性等，創造有如親臨現場的體驗，平台下單立即派送，搭配物流強調時效性，更能在一片電商廝殺戰中脫穎而出。調查結果顯示，近半數受訪者，非常依賴網路購物，深入交叉比對發現，相當依賴網路購物的消費者，年齡層座落分佈將近呈現常態曲線，高峰出現於31歲至45歲之間，占30.41%，再來是36歲至40歲22.83%、41歲至45歲占20.79%。
逾5成消費者網購生活用品為最大宗，高達42.10%受訪者平均1週內網購3次，1個月內平均網購消費金額1000元以下，占32.74%，1001元至5000元占37.81%，5001元至1萬元占22.19%。
人手一支手機的時代，行動裝置的瀏覽體驗更是各家電商必定優化的項目，高達8成以上的受訪者習慣手機瀏覽，使用電腦下單僅達12.37%，而平板瀏覽僅占3.88%。不少綜合型電商重視手機閱讀體驗，獨立開發App更能擴展其平台在手機操作的功能性及兼顧瀏覽體驗，結合直式動態影音介紹貨品狀況，為消費體驗加分不少。這項調查是Money101，在2022年9月28日至10月6日針對20歲以上民眾網路問卷調查，共回收3228份有效樣本。