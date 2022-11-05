林耕仁頻打高虹安 柯文哲：老柯給他資源可能比國民黨多
距離2022年九合一選戰投票日逐漸接近，近日來新竹市長選戰相關議題打得相當火熱。民調暫居領先的民眾黨候選人高虹安，近日頻頻遭到國民黨候選人林耕仁抨擊助理爭議，甚至也有許多綠營側翼在網路上煽風點火，形同「藍綠夾殺高虹安」的局面。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲則直言，身為國民黨的候選人林耕仁，現在打選戰獲得的資源，「我相信來自國民黨的資源恐怕沒有來自柯建銘的資源多。」
高虹安因為聘用男友擔任國會辦公室助理一事，近日頻頻遭到藍綠兩黨抨擊，除了質疑該名助理為人頭，其薪水疑似回捐民眾黨外，近日林耕仁團隊更頻頻質疑該名助理並非正規助理，且沒有健保相關投保紀錄，引發社會各界討論。
對此柯文哲今日受訪時也為高虹安緩頰，強調該名李姓助理一定有做事，「但是不是每一個助理都要打卡？我不曉得，細節我不清楚。」而話鋒一轉，柯文哲也直言，林耕仁在現在打選戰，恐怕來自國民黨的資源，都沒有來自柯建銘的資源多，「在政治上待久一點就知道，現在的局面到底怎麼一回事。」
而現場記者則追問，會不會給高虹安一些建議，讓他在選戰過程中說話方式要調整，或者方法要修正，才能成為藍綠共主？對此柯文哲則表示，人就是人，會犯錯是人性，「我們台灣政治上就是太多假掰的人，我們走路都會跌倒，那些看起來一定要四平八穩的人，看起來就很假。」柯文哲直言，選舉本來就加加減減，更重要是看大趨勢，她認為不管怎麼樣，高虹安還是新竹市長的最適當人選。