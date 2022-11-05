張善政披樂天桃猿球衣跑行程 台灣大賽「空戰」PK盧秀燕
中華職棒總冠軍賽「台灣大賽」正式開打，今年由桃園樂天桃猿與台中中信兄弟爭冠，國民黨桃園市候選人張善政今（5）日一早出席市議員候選人周玉琴競選總部成立大會時，特別換上樂天桃猿隊的球衣。張善政表示，自己跟台中市長盧秀燕講好，不管哪一方贏了，彼此要到贏家城市去當一天的「分身」，幫忙跑選舉行程。張善政也向現場支持者喊話，晚上幫樂天桃猿隊打氣，在冠軍賽一路獲勝。
今年台灣大賽傍晚將在樂天桃園棒球場開打，全年度戰績第一名、上半季冠軍樂天桃猿隊，坐鎮主場迎戰下半季冠軍中信兄弟隊。樂天桃猿日前公布台灣大賽前2戰的預售情形，兩場主場賽事都吸引破萬民眾入場，除了創造桃園球場跨季連續19場觀眾人數破萬的紀錄，也代表樂天桃猿隊在桃園市民心中的地位。
張善政今上午出席活動時，特地換上了樂天桃猿隊的球衣，面對媒體提問，他表示，中華職棒冠軍賽開打，兩支球隊，一隊是台中中信兄弟，一隊是桃園的樂天桃猿，「我跟盧秀燕市長講好，哪一方贏了，對方就要到對方城市去當一天的分身，幫他跑選舉行程。」
張善政表示，今天穿這個衣服，就是要特別提醒桃園的朋友，晚上總冠軍賽開打，一起來關注桃園的棒球隊，希望透過大家的關注跟集氣，讓桃猿隊在冠軍賽一路獲勝。
至於晚間會不會到現場去看球，張善政回應，選舉行程非常滿，如果到現場看球，結果提早離開，對於球隊、對於球迷都是不尊重的作法，「所以我會持續關注球賽的進展，也希望說，選舉完了以後，再另外找時間去全程參加。」