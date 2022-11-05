店員要抓狂了！到7-11領包裹送77元 雙11「包裹山」再現
迎接全年最大檔「雙11」，各通路、品牌卯足全力參戰，7-11日前僅先預告11月7日將舉辦主題日，並預告APP將推出濃萃美式「買11送11」，尚未全面公開主打活動，不過門市LINE群組已先流出雙11優惠內容，包括雙11期間到門市領包裹就送7元、11元、77元購物金，勢必引起物流「包裹山」再現。此外，也將推出保證回本的「雙11紀念隨取卡」，買就送中杯美式，1000元本金還有機會放大變成11111元，隨取卡都還沒上架販售，熟客早在門市群組開喊「+1」搶訂。
力拼雙11龐大商機，7-ELEVEN鎖定民眾到超商取件的需求，將自11月11日至11月17日開跑取件優惠，活動期間到門市取件就可獲得購物抵用券，回饋金額也從過去常見的7元，加碼到11元、77元，共限量150萬份隨機贈送，到店領包裹至少現賺7元，幸運兒更可獲得「77元 」，下次消費不限金額可全額折抵。
另一亮點則是11月11日起將發售「雙11紀念隨取卡」，總量10萬張，售價1000元可買到面額1000元的隨取卡，並加送中杯美式。其中1000元本金可無期限折抵使用，也有機會只花1000元就放大變成面額1111元（限量7111張）、面額11111元（限量711張），換算下來，約0.7%可現賺萬元、7.1%賺到百元、100%賺1杯咖啡。消息一流出，門市LINE群組已有熟客開始喊「+1」請店員預留，深怕正式開賣後搶不到。
全家超商今年也玩很大，串連門市、APP「全+1商城」、電商「全家行動購」全面迎戰雙11。即日起至11/15在全+1商城消費1元可得1積分，累積滿1111積分免費換中杯經典熱拿鐵；全家行動購則推出111元、511元、1111元均一價商組，上百件商品3.7折起，11月11日當天在全家行動購消費，全館免運之外，最後一小時再加碼8.5折。而LINE官方帳號及會員APP都推出輪盤遊戲，即日起至11月15日前，會員每天都可在APP免費玩一次遊戲，中獎機率100%，除了飲品買一送一優惠券，還有機會抽中免費喝中杯熱美式。