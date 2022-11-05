周江杰母雞帶小雞馬不停蹄 連跑多個基層候選人造勢活動

周江杰表示，這次新竹縣五合一選舉，民進黨在縣內總共提名了18位候選人，是有史以來最多的一次，也有很多其他黨派或無黨籍的年輕人認同民主價值出來參選，這些都是值得培養的民主政治人才，很感謝有這麼多志同道合的勇敢伙伴願意跟他一起奮鬥打拚，他們是一股要讓新竹縣更好的進步力量，希望從基層開始扎根，讓代表，議員能夠真正進到代表會、縣議會，監督公所及縣府，成就更好的新竹縣。
周江杰指出，他這次參選縣長跑遍新竹縣13鄉鎮市，深深感受到城鄉發展的落差，以及公部門對弱勢族群照顧的不足，相信這些在基層打拚的候選人也有同樣感受，所以他這次參選提出「城鄉共好新新竹」的願景，希望不只竹北市發展好，而是全縣的所有鄉鎮市都能有好的發展，希望市區不塞車、偏鄉有公車，鄉親出行都能順暢無礙。
周江杰強調：「一個人走得快，一群人走得遠！」今天是個黃道吉日，成立競選總部或舉辦造勢活動的候選人很多，他一整天行程滿滿、馬不停蹄的參加這些候選人的活動，就是希望能夠給他們一些支持、一些鼓勵，也希望跟全縣的鄉親多一點近距離接觸的機會闡述理念，未來他當選進入縣政府，也要繼續借重他們，請這些基層民代擔任他和鄉親溝通的橋梁，大家一起共同努力，實現「城鄉共好的新新竹」願景。
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