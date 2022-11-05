周江杰母雞帶小雞馬不停蹄 連跑多個基層候選人造勢活動

▲民進黨新竹縣長候選人周江杰母雞帶小雞馬不停蹄，連跑多個基層候選人造勢活動。（圖/周江杰團隊提供）
▲民進黨新竹縣長候選人周江杰母雞帶小雞馬不停蹄，連跑多個基層候選人造勢活動。（圖/周江杰團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-11-05 12:14:15

民進黨新竹縣長候選人周江杰今天（5日）行程滿滿，接連參加新竹縣議員候選人楊昌德、何建樺和范文鴻，新埔鎮長候選人彭瑞德、關西鎮長候選人陳光彩，竹北市民代表候選人范格菱、新豐鄉民代表候選人葉高潔、竹東鎮民代表候選人梁鐘銘和賴送能等人的競選總部成立大會或問政說明會，他表示，有越來越多的人願意投身基層政治，為新竹縣這塊土地作出貢獻，他很肯定他們的犧牲付出，也請大家支持他們讓新竹縣的未來能夠更好。
周江杰表示，這次新竹縣五合一選舉，民進黨在縣內總共提名了18位候選人，是有史以來最多的一次，也有很多其他黨派或無黨籍的年輕人認同民主價值出來參選，這些都是值得培養的民主政治人才，很感謝有這麼多志同道合的勇敢伙伴願意跟他一起奮鬥打拚，他們是一股要讓新竹縣更好的進步力量，希望從基層開始扎根，讓代表，議員能夠真正進到代表會、縣議會，監督公所及縣府，成就更好的新竹縣。
周江杰指出，他這次參選縣長跑遍新竹縣13鄉鎮市，深深感受到城鄉發展的落差，以及公部門對弱勢族群照顧的不足，相信這些在基層打拚的候選人也有同樣感受，所以他這次參選提出「城鄉共好新新竹」的願景，希望不只竹北市發展好，而是全縣的所有鄉鎮市都能有好的發展，希望市區不塞車、偏鄉有公車，鄉親出行都能順暢無礙。
周江杰強調：「一個人走得快，一群人走得遠！」今天是個黃道吉日，成立競選總部或舉辦造勢活動的候選人很多，他一整天行程滿滿、馬不停蹄的參加這些候選人的活動，就是希望能夠給他們一些支持、一些鼓勵，也希望跟全縣的鄉親多一點近距離接觸的機會闡述理念，未來他當選進入縣政府，也要繼續借重他們，請這些基層民代擔任他和鄉親溝通的橋梁，大家一起共同努力，實現「城鄉共好的新新竹」願景。

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