前長榮空姐當分身　蔡其昌妻爆：他連說夢話都在演講

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選戰進入最後衝刺階段，蔡其昌打出愛妻牌，讓曾任長榮空姐的太太幫他拜票。黃玉廷今（5日）早由立委黃國書、市議員江肇國與鄭功進、市議員候選人何昆霖、陳雅惠等人陪同，前往台中市規模最大的建國市場，向攤販及鄉親拜票，小時候在市場長大的黃玉廷，受到攤商熱烈歡迎。
黃玉廷透露，近來她感受到蔡其昌的疲勞與壓力，每天忙到凌晨兩、三點才能睡，連睡覺說夢話也都是演講的內容，所以特別出來當先生的分身，希望能夠幫忙他分擔一些。
黃國書說，競選團隊把握最後時間，計劃再把全台中市的市場掃過一輪，今天特別由蔡其昌太太陪同再度來到建國市場，也讓大家可以看到蔡其昌不同的一面。
很多人好奇蔡其昌是否飛機上搭訕認識太太？蔡其昌之前受訪時曾透露，他30歲擔任民政局長，妻子的媽媽是台中縣政府同事，當時他對轉任金融機構的黃玉廷驚為天人，連寫30天e-mail才打動芳心，並自嘲「我算是吃窩邊草的兔子」。
對手台中市長盧秀燕今穿著中信兄弟的球衣跑行程，為職棒總冠軍賽開打做宣傳，她說今天台中的中信兄弟對上桃園的樂天桃猿，自己和張善政打賭，輸的那方要打扮成對方替對方拉票，她有信心中信兄弟會贏，還喊話張善政：「請院長好好思考如何打扮，替我拉票」。
盧秀燕的孩子皆已成年、先生前台中市議員廖述嘉也淡出政壇多年。被問到家人是否會幫她輔選？盧秀燕說，這麼多年來家人從不參與、也不干涉，讓她有獨立自主處理公務的空間，雖然彼此都有工作，「但都會默默關心跟祝福我」。