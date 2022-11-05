賀瓏脫口秀笑超粒方「換臉還是醜」！後台道歉遭賞一巴掌
YouTuber盛會「走鐘獎」第四屆在10月29日舉辦，而喜劇演員賀瓏在中場時帶來脫口秀表演，多位YouTuber輪流被吐槽，讓現場氣氛嗨到最高點，也創造出許多經典片段，而他事後也一一向得罪的人道歉，其中包含阿滴、理科太太、超粒方等人，超粒方更是直接賞他一巴掌解氣。
賀瓏在走鐘獎表演脫口秀時，有提到超粒方整形事件，還直言「超粒方換了臉還是好醜！」在下台之後，賀瓏一一找了剛剛在脫口秀被提到的創作者，包含理科太太、阿滴、Joeman、孫生等人。
而賀瓏在和Joeman道歉時，Joeman表示「你應該去跟超粒方道歉吧，幹嘛跟我道歉，我覺得超粒方完全走心了」，下一秒鏡頭一轉，賀瓏在超粒方迎面走來時誠懇地道歉「粒方，對不起」，而超粒方則直接伸手賞他一巴掌。
不過事後，超粒方在訪談時，笑著說「我們真的是好朋友」，賀瓏也附和「對，少數是真的有私交出來玩」，更感謝對方「你是我最擔心的，竟然沒有生氣」，氣氛相當融洽。
對此，網友紛紛留言笑喊，「粒方那一巴掌打的好」、「不愧是粒方，完完全全精準演出一有鏡頭就超麻吉」、「超粒方那一巴掌真的是畫龍點睛XD」、「粒方那一掌真是經典啊」、「粒方那一巴掌讓我整個笑出來」。超粒方也在影片下方現身喊，「賀瓏說以後每個禮拜都要來玩桌遊，所以我就勉強原諒他了」。（編輯：賴禹妡）