伊能靜罕談「離婚哈林原因」！揭3大關鍵 真相惹心疼
藝人伊能靜在2000年時嫁給哈林（庾澄慶），婚後育有一子小哈利，可惜婚姻僅維持了9年就結束，直到2015年與小10歲的大陸演員秦昊再婚，隔年生下女兒，婚姻生活幸福美滿。而她近來上節目時，罕見提起與哈林的婚姻，並曝光了兩人最終走上離婚的原因。
伊能靜近來上節目時聊起結婚一事，她直言：「我經歷兩次婚姻，是不是婚姻一定會帶給人安全感，還是要看自己。」接著難得講起與哈林當年的婚姻狀況，她表示這段婚姻原本應該要很有安全感的，可是那時自己沒有修煉好，還在傷痛、緊繃的狀態裡，「我在還沒有成熟的年齡，就出來工作了，出來工作的時候，我就碰到了一個複雜的環境，所以當我遇到一個可靠的人時，我像抓了一個浮木，我希望他把我原生家庭的痛苦、我對這行業男女關係的困惑通通解決掉。」
直到遇到秦昊前，伊能靜有5年的空白，這段空白時間裡，她好好的面對自己，因此直到這幾年她才理解：「他（哈林）為什麼…他又不是妳的醫生，我是來跟妳談戀愛找個老婆的，我幹嘛給妳治病啊？」並自責的表示，當年是她創造了這樣的氛圍，才讓婚姻走不下去。伊能靜也分享，前陣子對兒子小哈利說：「你爸爸是一個特別棒的人。」小哈利回她：「妳的人生比較好玩。」讓她開心不已，也逐漸明白了自己不需要被理解，只要好好接納自己就已足夠。