高端疫苗審查舉手投票？食藥署駁斥 並說明不公開原因
衛福部食藥署3日公布高端補件審查結果，專家會議一致決議，認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益，但卻遭質疑舉手表決通過，讓專業判斷淪為開班會，國民黨要求公開專家學者名單、保護效益數據及會議討論過程。對此，食藥署今（5）日回應表示，此專家會議以紙本、記名投票為之，而且從AZ、BNT、莫德納到高端等疫苗，審查委員名單都沒有公開。
食藥署專家會議3日認可高端疫苗對於COVID-19具有保護效益，國民黨今日召開記者會痛批民進黨黑箱護航高端疫苗，使民眾對國產疫苗失去信心，要求公開專家學者名單、保護效益數據及會議討論過程。國民黨副發言人楊智伃表示，連中共總書記習近平延任時都對外直播，高端連直播都沒有，何來的透明公開。
另一位副發言人郭音蘭也提到，國產疫苗朝野都支持，但必須用科學方法說明民眾。民進黨不斷違反科學、黑箱護航高端疫苗，使得國人對國產疫苗失去信心，這才是真正在打擊國產疫苗，到底是誰「授意」、還是誰「受益」？國民黨更提出3點訴求，包括要求公開14位專家學者名單、要求公開高端疫苗繳交保護效益數據、要求公開會議討論過程等，要求政府全面公開相關資訊，以昭公信。
對此，食藥署今日也回應說明，此專家會議以紙本、記名投票為之，請公眾人物勿扭曲事實，傳遞不實訊息，而且為了避免專家個人或家人受到騷擾，從AZ、BNT、莫德納到高端等疫苗，審查委員名單都沒有公開。