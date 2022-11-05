「全身白」參與辯論 黃珊珊：將聚焦市民關心的市政議題
2022年台北市長選戰在即，今（5）日下午也舉辦首場民辦電視辯論會。無黨籍台北市長候選人黃珊珊以全身白色套裝、白色高跟鞋的穿著出席辯論會。而在會前接受媒體訪問時，黃珊珊表示將會以市政問題來聚焦，「對台北市民來說，我想大家關心的還是城市未來的計畫，以及現在的問題怎麼解決。」
黃珊珊表示，針對辯論會自己大概準備了幾天，由於自己對於市政滿熟悉的，且在參選的過程中有了很多心理準備，「沒有特別緊張的感覺，跟平常去議會（備詢）差不多。」黃珊珊說，針對辯論內容，他會聚焦在市政問題，因為對於台北市民來說，大家關心的還是城市的未來計畫，以及現在的問題要怎麼解決。
至於今天「全白」的裝扮，黃珊珊則表示，自己的相關照片以及主事覺，使用的都是白色，也是他的參選訴求。媒體則追問是否有配戴「幸運物」？黃珊珊則表示，今天沒有特別配戴，但這一路走來有很多民眾送他一些小東西，以及信件、簡訊等加油詞，「謝謝大家關心，所有朋友給我的東西，都是我的幸運物。」
黃珊珊也在受訪時，特別感謝第一線的防疫同仁以及北市府的公務員們，「沒有這些防疫的同仁他們第一線的努力，我們今天大家都沒有機會站在這裡，也沒有機會做這麼順利辯論的活動；市府團隊也努力讓北市在疫情期間正常運作。」黃珊珊說，也感謝所有支持黃珊珊所有的朋友們，她一定會好好努力。